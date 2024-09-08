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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin Güran paylaşımı | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin Güran paylaşımı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Narin evladımızı bizden kopartanların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için adli sürecin bizzat takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2024 - 17:46 Güncelleme: 08.09.2024 - 19:16
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin Güran paylaşımı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bu sabah na’şına ulaşılan Narin kızımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Canice, vahşice katledilen Narin’in acı haberi hepimizi derinden yaraladı; üzüntümüzün tarifi yok" ifadelerini kullandı.

        Erdoğan paylaşımında şunları kaydetti: "Narin kızımızın kayıp ihbarının alınmasından itibaren güvenlik güçlerimiz çok yoğun bir şekilde kendisine canlı ulaşmak için gayret gösterdiler. 19 gün boyunca süren aramalar neticesinde maalesef yüreklerimize su serpen bir haber alamadık. Narin’i katledenlerin adalet önünde mutlaka hesap vermesini sağlayacağız. Narin evladımızı bizden kopartanların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için adli sürecin bizzat takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum."

        Kahrolduk! Narin canavarca katledilmiş!
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        EMİNE ERDOĞAN'DAN NARİN PAYLAŞIMI

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Narin Güran ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Emine Erdoğan, "Küçük yavrumuzun vefatı yüreğimizi dağladı." dedi.

        Twitter hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, "Bu sabah acı haberini aldığımız Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Küçük yavrumuzun vefatı yüreğimizi dağladı. Narin’i hayattan koparan canilerin en kısa zamanda adalet önünde hesap vermesini temenni ediyorum." dedi.

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