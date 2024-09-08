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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan fikstür hamlesi - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan fikstür hamlesi

        Beşiktaş, Avrupa Ligi maçlarının ardından Süper Lig'de sık sık deplasmana gideceği yoğun fikstür nedeniyle Hatayspor ve Adana Demirspor maçlarını pazartesi günü oynayabilmek için TFF'ye başvuruda bulundu. Yönetim, teknik heyetle durumu değerlendirerek bu hamleyi gerçekleştirdi

        Giriş: 08.09.2024 - 12:23 Güncelleme: 08.09.2024 - 12:23
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        Beşiktaş'tan fikstür hamlesi
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        Milli aranın ardından yoğun bir fikstüre girecek olan Beşiktaş'ta yönetimden fikstür hamlesi geldi.

        Avrupa Ligi'nde 8 maça çıkacak olan Siyah-beyazlılar, bu maçların 7'sinin dönüşünde Süper Lig'de deplasmana gidecek.

        Yönetim, teknik heyetle de bu durumu değerlendirip harekete geçerken 14. haftadaki Hatayspor ve 16. haftadaki Adana Demirspor maçlarını pazartesi oynamak için Türkiye Futbol Federasyonu'na şimdiden başvuru yaptı.

        AVRUPA DÖNÜŞÜ 7 DEPLASMAN 1 BAY

        Ajax - Beşiktaş

        Kayserispor - Beşiktaş

        Beşiktaş - Frankfurt

        Gaziantep - Beşiktaş

        Lyon - Beşiktaş

        Galatasaray - Beşiktaş

        Beşiktaş - Malmö

        Başakşehir - Beşiktaş

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        Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv

        Hatayspor - Beşiktaş

        Bodo/Glimt - Beşiktaş

        Adana Demirspor - Beşiktaş

        Beşiktaş - Athletic Bilbao

        Antalyaspor - Beşiktaş

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        Beşiktaş BAY

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