Beşiktaş'tan fikstür hamlesi

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Milli aranın ardından yoğun bir fikstüre girecek olan Beşiktaş'ta yönetimden fikstür hamlesi geldi.

Avrupa Ligi'nde 8 maça çıkacak olan Siyah-beyazlılar, bu maçların 7'sinin dönüşünde Süper Lig'de deplasmana gidecek.

Yönetim, teknik heyetle de bu durumu değerlendirip harekete geçerken 14. haftadaki Hatayspor ve 16. haftadaki Adana Demirspor maçlarını pazartesi oynamak için Türkiye Futbol Federasyonu'na şimdiden başvuru yaptı.

AVRUPA DÖNÜŞÜ 7 DEPLASMAN 1 BAY

Ajax - Beşiktaş

Kayserispor - Beşiktaş

Beşiktaş - Frankfurt

Gaziantep - Beşiktaş

Lyon - Beşiktaş

Galatasaray - Beşiktaş Beşiktaş - Malmö Başakşehir - Beşiktaş REKLAM Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv Hatayspor - Beşiktaş Bodo/Glimt - Beşiktaş Adana Demirspor - Beşiktaş Beşiktaş - Athletic Bilbao Antalyaspor - Beşiktaş Twente - Beşiktaş Beşiktaş BAY