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        Haberler Gündem Güncel SONDAKİKA! Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'ye Başakşehir'de saldırı | Son dakika haberleri

        Ahmet Mahmut Ünlü'ye saldırı: 1 gözaltı

        "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'ye, Başakşehir'de bir dernekten çıkarken darp girişiminde bulunan şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 00:41 Güncelleme: 08.09.2024 - 01:24
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        Ahmet Mahmut Ünlü'ye saldırı: 1 gözaltı
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        Son dakika haberlerine göre, İkitelli'de bir dernekten çıkan Ünlü'nün yanına kalabalığın içinden yaklaşan şüpheli A.A. boğazını sıkmaya çalıştı.

        Durumu fark eden Ünlü'nün korumaları ile çevredekiler şüpheliye müdahale etti.

        Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'ye, Başakşehir'de bir dernekten çıkarken darp girişiminde bulunan şüpheli gözaltına alındı. Saldıran kişinin A.A olduğu belirlendi. ( Emniyet Genel Müdürlüğü - Anadolu Ajansı )

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        ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Şüpheli A.A, polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

        Ahmet Mahmut Ünlü'nün resmi sosyal medya hesabından olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Cübbeli Ahmet Hoca, İkitelli tarafında bir dernekte sohbet yaptıktan sonra çıkış yaparken kalabalık cemaatin dua istedikleri sırada karanlıkta biri tarafından müstehcen bir sövmeyle birlikte darp teşebbüsüyle boğazı sıkılarak saldırıya uğradı. Korumalar tarafından acil müdahale edilerek 'Hocaefendi' kurtarıldı. Şahıs, hazır bulunan polis ekiplerince yakalandı ve soruşturma başlatıldı." ifadelerine yer verildi.

        Darp girişimi, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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