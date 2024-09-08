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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Yerel kuvvetli yağışlara dikkat! Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı | Son dakika haberleri

        Yerel kuvvetli yağışlara dikkat! Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı

        Meteoroloji'den yapılan hava tahminlerine göre bugün yurdun bütün bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Marmara, Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli olacağı belirtiliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2024 - 09:28 Güncelleme: 08.09.2024 - 09:28
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        Yerel kuvvetli yağışlara dikkat! Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

        Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege'nin kuzeydoğusu, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve kuzeydoğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısının da yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 26°

        Ankara

        Güneşli 28°

        İzmir

        Güneşli 32°

        Antalya

        Güneşli 33°

        Trabzon

        Sağanak Yağış 27°

        Bursa

        Güneşli 28°

        Adana

        Sağanak Yağış 34°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 35°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 33°

        Ağrı

        Parçalı bulutlu 27°

        Yağışların Batı Karadeniz (Bolu hariç), Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, İstanbul’un kuzey kıyıları, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Sivas’ın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekiyor.

        Fotoğraf: AA

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