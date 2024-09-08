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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege'nin kuzeydoğusu, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve kuzeydoğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısının da yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. İstanbul Kısmen Güneşli 26° Ankara Güneşli 28° İzmir Güneşli 32° Antalya Güneşli 33° Trabzon Sağanak Yağış 27° Bursa Güneşli 28° Adana Sağanak Yağış 34° Diyarbakır Kısmen Güneşli 35° Gaziantep Kısmen Güneşli 33° Ağrı Parçalı bulutlu 27°

Yağışların Batı Karadeniz (Bolu hariç), Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, İstanbul’un kuzey kıyıları, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Sivas’ın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekiyor. Fotoğraf: AA