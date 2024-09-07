Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Bu gurur senin Türkiye! - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Bu gurur senin Türkiye! - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

REKLAM advertisement1

Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos'ta açılış töreniyle başlayan, yarın kapanış töreniyle sona erecek organizasyonda Türkiye, tarihi başarı elde etti.

Oyunların son gününde karşılaşması olmayan milli sporcular, oyunları 6 altın, 10 gümüş, 12 bronz madalyayla tamamladı.

BAKAN BAK'TAN PAYLAŞIM: BU GURUR SENİN TÜRKİYE

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paralimpik Oyunları'nda alınan başarının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bakan Bak, " Bu gurur senin Türkiye! Paris 2024 Paralimpik Oyunları, rekor başarıya imza attığımız oyunlar olarak tarihe geçti! Haydi Türkiye, şimdi bu gururu yaşatan sporcularımızı alkışlama zamanı!" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım: BU GURUR SENİN TÜRKİYE!🇹🇷#Paris2024 Paralimpik Oyunları, rekor başarıya imza attığımız oyunlar olarak tarihe geçti!💫



Haydi Türkiye, şimdi bu gururu yaşatan sporcularımızı alkışlama zamanı!👏🏼 pic.twitter.com/IHXzq6u5jo — Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) September 7, 2024