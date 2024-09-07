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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Bu gurur senin Türkiye! - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Bu gurur senin Türkiye!

        Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nı Türkiye, 28 madalya alarak rekorla tamamladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bakan Bak, "Bu gurur senin Türkiye" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2024 - 23:23 Güncelleme: 07.09.2024 - 23:23
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        "Bu gurur senin Türkiye!"
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        Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos'ta açılış töreniyle başlayan, yarın kapanış töreniyle sona erecek organizasyonda Türkiye, tarihi başarı elde etti.

        Oyunların son gününde karşılaşması olmayan milli sporcular, oyunları 6 altın, 10 gümüş, 12 bronz madalyayla tamamladı.

        BAKAN BAK'TAN PAYLAŞIM: BU GURUR SENİN TÜRKİYE

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paralimpik Oyunları'nda alınan başarının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bakan Bak, " Bu gurur senin Türkiye! Paris 2024 Paralimpik Oyunları, rekor başarıya imza attığımız oyunlar olarak tarihe geçti! Haydi Türkiye, şimdi bu gururu yaşatan sporcularımızı alkışlama zamanı!" ifadelerini kullandı.

        İşte o paylaşım:

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