Kanlı tartışma: 2 ölü, 1 yaralı
Mersin'de bir adam tartıştığı bir kadını öldürdü, o sırada yanında bulunan bir kadını da yaraladıktan sonra kendi canına kıydı
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Mersin'de bir kişi Mersin'in Tarsus ilçesinde, tartıştığı bir kadını silahla öldüren, yanındaki kadını da yaralayan şüpheli intihar etti.
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Yeni Mahalle 4004 Sokak girişinde Ç.G (36), henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı F.G (25) ve yanındaki H.Ç.Gye (43) tabancayla ateş etti. Zanlı Ç.G, ardından aynı silahla intihar etti.
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Silah seslerini duyan çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
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Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Ç.G. ve F.Gnin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan H.Ç.G, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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