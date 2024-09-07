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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları İbrahim Bölükbaşı, Paralimpik şampiyonu! - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Son dakika haberi İbrahim Bölükbaşı, Paralimpik şampiyonu!

        Milli para judocumuz İbrahim Bölükbaşı, erkekler J2 +90kg finalinde Gürcistan'dan Revaz Chikoidze'yi yenerek Paris 2024 Paralimpik Oyunları Şampiyonu oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2024 - 20:48 Güncelleme: 07.09.2024 - 21:03
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        İbrahim Bölükbaşı, Paralimpik şampiyonu!
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        Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı, altın madalyanın sahibi oldu.

        Champ-de-Mars Arena'daki judo müsabakalarında milli sporcu, finalde son Avrupa şampiyonu, Tokyo 2020'de gümüş madalya alan Revaz Chikoidze ile karşılaştı.

        Gürcü rakibini 1-0 yenen milli sporcu, paralimpik oyunları tarihinde Türkiye'nin ilk altın madalyasını elde etti.

        OLİMPİYATTA DA YARIŞTI

        Görme engelli milli sporcu İbrahim Bölükbaşı, yaz olimpiyat oyunlarında da Türkiye'yi temsil etti.

        Londra 2012'de olimpiyatta, Rio 2016'da ise hem olimpiyat hem de paralimpik oyunlarda yer alan milli sporcu, olimpiyatlarda serbest güreşte ay-yıldızlı formayı giydi.

        Ayrıca, yağlı güreşte Kızıldağ Karakucak Güreşleri'ni üst üste 3 kez kazanıp altın kemer sahibi de olan İbrahim, ilk kez paralimpik madalyası aldı.

        Olimpiyatta madalya alamayan, paralimpik oyunlarda da 2016'da 7. olan milli sporcu, kariyerinin en büyük başarılarından birini Paris 2024'te altın madalya alarak elde etti.

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