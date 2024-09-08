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        Haberler Gündem 3. Sayfa "Taksicileri tehdit etti" iddiası: 13 yaralı | Son dakika haberleri

        "Taksicileri tehdit etti" iddiası: 13 yaralı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişinin taksi durağına gelerek taksicileri tabancayla tehdit ettiği iddia edildi. Bunun üzerine iki grup arasında çıkan kavgada 13 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 04:43 Güncelleme: 08.09.2024 - 04:49
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          Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 13 kişi yaralandı.

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          Ölüdeniz Mahallesi Hisarönü mevkiinde, bir kişinin taksi durağına gelerek taksicileri tabancayla tehdit etti öne sürüldü.

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          Bu sırada eğlence mekanında çalıştığı ileri sürülen kişi ve arkadaşları ile taksiciler arasında tartışma çıktı.

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          Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silah, cam şişe ve taşların kullanıldığı olayda 13 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

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          Yaralılar sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Kavganın ardından bölgeye toplanan çok sayıda kişi, eğlence mekanının kapatılmasıyla dağıldı.

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          Olayda gözaltına alınanların olduğu öğrenildi.

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          Kavga öncesi bir kişinin taksi durağına gelerek silah çıkarması ve yaşanan gerginlik güvenlik kamerasınca görüntülendi.

           

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