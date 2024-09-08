"Taksicileri tehdit etti" iddiası: 13 yaralı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişinin taksi durağına gelerek taksicileri tabancayla tehdit ettiği iddia edildi. Bunun üzerine iki grup arasında çıkan kavgada 13 kişi yaralandı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 13 kişi yaralandı.
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Ölüdeniz Mahallesi Hisarönü mevkiinde, bir kişinin taksi durağına gelerek taksicileri tabancayla tehdit etti öne sürüldü.
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Bu sırada eğlence mekanında çalıştığı ileri sürülen kişi ve arkadaşları ile taksiciler arasında tartışma çıktı.
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Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silah, cam şişe ve taşların kullanıldığı olayda 13 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
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Yaralılar sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Kavganın ardından bölgeye toplanan çok sayıda kişi, eğlence mekanının kapatılmasıyla dağıldı.
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Olayda gözaltına alınanların olduğu öğrenildi.
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Kavga öncesi bir kişinin taksi durağına gelerek silah çıkarması ve yaşanan gerginlik güvenlik kamerasınca görüntülendi.