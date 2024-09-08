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        Haberler Dünya Venezuela'da muhalefet adayı Gonzalez İspanya'ya sığınma talebinde bulundu | Dış Haberler

        Venezuela'da muhalefet adayı Gonzalez İspanya'ya sığınma talebinde bulundu

        Venezuela'da 28 Temmuz'daki seçimlerde muhalefetin başkan adayı olan Edmundo Gonzalez'in hakkında çıkarılan tutuklama emrinin ardından İspanya'ya sığınma talebinde bulunduğu ve ülkesinden ayrıldığı öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2024 - 09:48 Güncelleme: 08.09.2024 - 09:48
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        Venezuela'da muhalefet adayından İspanya'ya sığınma talebi
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        Venezuela'da 28 Temmuz'daki seçimlerde muhalefetin başkan adayı olan Edmundo Gonzalez, İspanya'ya sığınma talebinde bulunduktan sonra ülkesinden ayrıldı.

        Üst düzey bir Venezuelalı yetkilinin verdiği bilgiye göre, hakkında tutuklama emri çıkarılan Gonzalez İspanya Büyükelçiliğine sığındıktan sonra ülkesinden ayrıldı.

        Venezuela Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Instagram'da yayınladığı bir mesajda, Temmuz ayındaki başkanlık seçimlerinden bu yana görülmeyen González'in son günlerde Caracas'taki İspanya Büyükelçiliğine sığındığını ve daha sonra buradan da ayrıldığını söyledi.

        İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Madrid'in Gonzalez'in talebine yanıt verdiğini söyleyerek "Edmundo Gonzalez, Caracas'tan İspanya'ya doğru yola çıktı." dedi.

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        Ne Gonzalez ne de Venezuela muhalefetinden herhangi biri henüz yorum yapmadı.

        TUTUKLAMA EMRİ ÇIKARILMIŞTI

        Venezuela'da 28 Temmuz'daki devlet başkanı seçiminde muhalefet koalisyonunun adayı olarak yarışan Edmundo Gonzalez için tutuklama emri çıkarılmıştı.

        Venezuela'da mahkeme 28 Temmuz'daki seçimleri kazandığını ileri süren 75 yaşındaki eski diplomat Gonzalez'in tutuklanmasına karar verdi.

        Mahkeme emrine göre, seçim sonuçlarını reddeden Gonzalez, komplo kurmak, belgede sahtecilik ve yetki gasbı gibi çeşitli suçlarla itham ediliyor.

        MADURO ÜÇÜNCÜ KEZ KAZANMIŞTI

        CNE'nin 29 Temmuz'da duyurduğu sonuçlara göre, Maduro, yüzde 51,20 oyla Venezuela'daki devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.

        Muhalefet koalisyonu adayı Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado, seçim sonuçlarını reddetmişti.

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        #Venezuela
        #Edmundo Gonzalez
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