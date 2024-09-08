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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Jhon Arias bekleyişi sürüyor! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Jhon Arias bekleyişi sürüyor!

        Galatasaray, Fluminense ile Jhon Arias transferi için anlaşmaya yaklaşsa da ödeme planındaki anlaşmazlık nedeniyle transfer gerçekleşmedi. Avrupa'da oynamak isteyen Arias, 10 milyon Euro'luk teklifle satılma taahhüdünün yerine getirilmemesi üzerine kulübüne rest çekti

        Giriş: 08.09.2024 - 09:57 Güncelleme: 08.09.2024 - 09:57
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          Galatasaray'da Jhon Arias; Kolombiyalı futbolcuda ise Avrupa bekleyişi sürüyor.

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          UEFA'ya kadro bildiriminin yapıldığı 5 Eylül'den önce bu transfere nokta koymak isteyen Galatasaray, Fluminense ile büyük ölçüde anlaşma sağlamıştı.

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          Bonuslarla birlikte 10 milyon Euro'luk bonservis bedeli üzerinde prensipte el sıkışan kulüpler, ödeme planında anlaşamamış ve transfer yatmıştı.

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          Jhon Arias ise 10 milyon Euro'luk teklif gelmesi halinde satılacağının taahhüt edildiği anlaşmanın yerine getirilmediğini ifade ederek kulübüne rest çekti.

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          Zenit'ten 16 milyon Euro, Girono'dan ise 7 milyon Euro'luk teklifler gelirken Arias, Fluminense'nin sözleşme yenileme teklifini reddetti.

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          Kolombiyalı futbolcunun bonservisinin sadece yüzde 50'sine sahip olan Fluminense, Arias'ın bonservis haklarının kalanı için Patriotas ile de pazarlık yapıyor.

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          Kariyerine Avrupa'da ve UEFA organizasyonlarında devam etmek isteyen Kolombiyalı futbolcu, Fluminense'den gelecek tekliflerin değerlendirilmesini talep etti.

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          13 Eylül'e kadar bir kanat ve bir orta saha takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray, Fluminense ile son bir görüşme daha gerçekleştirecek.

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          Fluminense'ye 600 bin Euro bonservis bedeliyle Ağustos 2021'de transfer olan Aras, geçen sezon 36 maçta forma giydi; 9 gol 7 asistlik performans sergiledi.

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          Geçen günlerde baba olan Arias, Kolombiya Milli Takım kampına katıldı.

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