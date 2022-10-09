İRONİ İDDİASI

İspanyol basınından AS Gazetesi ise Iker Casillas'ın hakkında çıkan aşk dedikodularını sonlandırmak amacıyla ironi yaptığı ve 'yalan haberleri' sonlandırmak istediği için böyle bir paylaşımda bulunduğunu öne sürdü.