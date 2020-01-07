07 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İsveç merkezli mobilya ve dekorasyon firması IKEA ABD'de yüklü bir tazminat ödemeyi kabul etti. 2017 yılında Kaliforniya'da, IKEA marka bir şifonyerin 2 yaşındaki Jozef Dudek'in üzerine düşerek ölümüne yol açmıştı.
Yaşanan bu acı olay üzerine Jozef'in ailesi IKEA'ya tazminat davası açtı. Davanın gerekçesi olarak IKEA'nın söz konusu şifonyerin denge sorunu olduğunu bilmesi ve daha önce çocuk ölümlerine yol açtığı halde tüketicileri yeterince uyarmaması olarak gösterildi.
IKEA davacıların belirttiği gibi söz konusu 32 kilogramlık şifonyerin bir denge sorunu olduğunu biliyordu. 2016 yılında aynı modelin devrilmesi sonucu farklı evlerde 3 çocuk yaşamını yitirmiş, firma bunun üzerine Malm marka tüm şifonyerleri geri çağırmıştı.
Tüm bu bilgiler ışığında IKEA, mahkeme sonucunu beklemeden Jozef'in ailesine 46 milyon dolar ödemeyi kabul etti.
1 MİLYON DOLARINI BAĞIŞLAYACAKLAR
Konuyla ilgili IKEA'dan yapılan açıklamada "Hiçbir anlaşma, bizi bu noktaya getiren trajik olayları değiştiremez. Ancak aile ve tüm taraflar adına böyle bir uzlaşmaya varmaktan memnunuz" ifadeleri yer aldı. Dudek ailesi ise tazminatın 1 milyon dolarını dolap güvenliği konusunda çalışmalar yapan kuruluşlara bağışlayacaklarını açıkladı.
TÜRKİYE'DE SATIŞI DEVAM EDİYOR
ABD Tüketici Ürünleri Güvenliği Komisyonu verilerine göre ülkede her 24 dakikada 1, bir ev aleti veya mobilya yüzünden birisi ölüyor. Her iki haftada bir ise bir çocuk devrilen mobilyaların altında kalarak can veriyor.
Bu arada IKEA, Jozef'in ölümüne yol açan Malm model şifonyerin Türkiye'de satışına devam ediyor. Firmanın internet sitesinde, bugün itibarıyla, 6 çekmeceli Malm şifonyer 739, 4 çekmeceli Malm şifonyer ise 493 liradan satılıyor.
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