Irak Kürt Bölgesi Hükümeti, dün başkent Erbil’deki bir restorana düzenlenen ve Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli diplomat Osman Köse ile iki Kürdistan Bölgesi vatandaşının yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre açıklamada; “İlk incelemelere göre, 17 Temmuz 2019’da Erbil’de gerçekleştirilen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Bu önceden planlanmış bir terör saldırısıdır” denildi.

Devam eden soruşturmada önemli gelişmelerin kaydedildiğine vurgu yapılan açıklamada, soruşturmayla ilgili gelişmelerin daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağı bilgisine yer verildi.

ERBİL SALDIRISIYLA İLGİLİ KOMİSYON

IKBY parlamentosu İçişleri ve Güvenlik komisyonu üyesi Muhammed Saad tarafından yapılan açıklamada, IKBY parlamentosunun saldırıyı araştırmak için bir komisyon oluşturulacağını belirterek, söz konusu komisyon saldırganları yakalamak ve saldırının bütün detaylarını kamuoyuna ulaştırmakla yükümlü olacağını söyledi.

Saad, IKBY hükümeti ve parlamentosunun amacının yabancı misyonlar ve işadamlarının IKBY’de sağlanan huzur ve istikrarlı ortamına güvenlerinin sürdürülmesi olduğunu altını çizdi.