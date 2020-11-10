Ünlü sunucu İkbal Gürpınar, koronavirüse yakalanmasının ardından geçtiğimiz haftalarda yoğun bakıma kaldırıldı.
Tedavisinin ardından normal servise çıkan Gürpınar, babası ve eniştesinin ardından annesini de koronavirüs sebebiyle kaybetti.
51 yaşındaki İkbal Gürpınar, sağlık durumunu ve hastalık sürecinde yaşadıklarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.
"Çektiğim acıları bilseniz, dışarıya adım atmazdınız" diyen Gürpınar, koronavirüsü çok ağır geçirdiğini ve annesinin cenazesine bile gidemediğini ifade etti.
İşte İkbal Gürpınar'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar:
* Size anlatacak o kadar çok şey birikti ki... Şükürler olsun Rabbime... Kitap okumaya başlayabildim bugün. Hayat ne kadar kıymetli ve ne kadar da boş. Hasta yatağınızda anneniz ölüyor, cenazesine bile katılamıyorsunuz.
* Nefes almak ne büyük bir nimet. Bir bardak çay ve pilav, sağımdan soluma dönebilmek... Konuşmak hala yasak, ciğerlerimi yormamak için. Yoğun bakımda o hummalı çalışmayı, o fedakarlığı gördüm ya... Ömrümün geri kalanını doktor ve hemşirelerimiz için dua ederek geçireceğim inşallah.
* Yoğun bakım hemşiresi bulmak çok zorlaşmış. Lütfen evlatlarınızı yönlendirin. Sayın Bakanım (Fahrettin Koca) size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Olağanüstü bir organizasyon bu. Canla, başla çalışıyor herkes. Allah devletimizi daim kılsın.
* Sizden ricam; yoğun bakım hemşirelerinin durumlarını düzeltmeniz... İnanın evladımız yapmaz onların bize fedakarlıklarını. Yanımdaki hasta sürekli kolunu oynattığı için kan, ter içinde yeni damar arayışları, altımızı tiksinmeden temizlemeleri. Hangi birini anlatayım?
"DAYANILACAK GİBİ DEĞİL"
* Taburcu olunca yayın yapar uzun uzun anlatırım inşallah. Lütfen mecbur olmadıkça sokağa çıkmayın. Çift maske, eldiven ve mesafe! Çektiğim acıları bilseniz, dışarıya adım atmazdınız. İnanın, öyle bir an geliyor ki ölümü istiyorsunuz. Dayanılacak gibi değil...
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