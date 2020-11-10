İşte İkbal Gürpınar'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar:

* Size anlatacak o kadar çok şey birikti ki... Şükürler olsun Rabbime... Kitap okumaya başlayabildim bugün. Hayat ne kadar kıymetli ve ne kadar da boş. Hasta yatağınızda anneniz ölüyor, cenazesine bile katılamıyorsunuz.

* Nefes almak ne büyük bir nimet. Bir bardak çay ve pilav, sağımdan soluma dönebilmek... Konuşmak hala yasak, ciğerlerimi yormamak için. Yoğun bakımda o hummalı çalışmayı, o fedakarlığı gördüm ya... Ömrümün geri kalanını doktor ve hemşirelerimiz için dua ederek geçireceğim inşallah.