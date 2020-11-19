Eski adreslerinden herhangi bir sebeple çıkıp yeni bir adrese taşınanlar veya misafir olarak geçici bir süreliğine adres değiştirmek zorunda olanlar 20 gün içerisinde adres değişikliğini Nüfus Müdürlüğü’ne resmi olarak bildirmek zorundadır. Corona virüsünün yaygınlaşması sonucu yaşanan pandemi döneminde artık bu işlem e-Devlet sistemi üzerinde online olarak gerçekleştirilebiliyor. Peki, e-Devlet şifresi ile ikametgah adresi nasıl değiştirilir? İkametgâh Adresi Değişikliği Nasıl Yapılır? İşte konu ile ilgili tüm detaylar.

Yerleşik olarak belli bir adreste yaşanılan yere ikametgâh denir. Kişinin yaşadığı şehir, ilçe, mahalle, cadde, sokak ve bina gibi bilgilerin yer aldığı ikametgâh adresi, nüfus müdürlükleri tarafından kayıt altına alınmaktadır. Dâhili olduğunuz aile hekimi, gidilebilecek devlet okulu veya oy verilecek bölgenin belirlenmesi gibi resmi işlemlerde bu ikametgah adresi esas alınır. Bu nedenle ikametgâh adresi değişikliğinin bildirilmesi çok büyük önem taşımaktadır.

Yasalarımızın 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 50. maddesine göre oturdukları adresten taşınarak yeni bir adreste oturmaya başlayan kişilerin 20 iş günü içerisinde ikametgâh adres değişikliğini yapmaları gerekir. Ancak 20 iş günü içerisinde ikametgâh adreslerinin değişikliği bildiriminde bulunmayan kişilere idari para cezası uygulanır.

Kimler İkametgâh Değişikliği Yapabilir?

İkametgâh kaydı oluştururken kişilerin beyanı esas alınır ve bu şekilde kayıt yapılır. Bir ailenin yetişkin bireyleri birbiri yerine ikametgâh bildiriminde bulunabilir ancak 18 yaş altı çocukların ikametgâh değişikliği bildirimini ise veli, vasi ya da yetişkin kardeşleri adres değişikliği işlemini gerçekleştirebilir. İkametgâh adresi olarak belirtilecek mülkte kimse yaşamıyorsa yani yeni girilen mekân boş ise bireylerin kendilerinin bildirimde bulunmaları yeterlidir. Ancak söz konusu adreste yaşayan birisi olduğu takdirde yani misafir, öğrenci gibi ikametgâh bildirimi yapacak kişinin nüfus müdürlüğüne, evde yaşayan kişi ile birlikte başvurması gerekmektedir.

İkametgâh Adresi Değişikliği Nasıl Yapılır?

İkametgâh değişikliği iki şekilde gerçekleştirilmektedir:

İkametgâh değişikliğini internet üzerinden e- devlet sistemi ile gerçekleştirmek için e-devlet sayfası ziyaret edilmelidir.

• İnternet üzerinden adres bildirimleri https://www.turkiye.gov.tr bildirimi adresinden;

• TURKCELL İletişim Hizmetleri A.Ş. ya da Türk Telekom Genel Müdürlüğü operatörleri tarafından sağlanan mobil imza ile e-devlet hesabınız üzerinden

• Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş elektronik sertifika hizmet sağlayıcısından edinmiş olduğunuz geçerli ve nitelikli bir elektronik sertifika ile e-devlet hesabınız üzerinden

• Mobil telefonunuza gelecek olan SMS doğrulama mesajı ile e-devlet hesabınız üzerinden aşağıdaki listeyi takip ederek gerçekleştirebilirsiniz.

• Öncelikle e- devlet şifreniz ile hesabınıza giriş yapmanız gerekmektedir.

• E-devlet hesabınıza girdikten sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Değişikliği Bildirimi sayfasına arama butonu yardımı ile giriş yapmanız gerekmektedir.

• Ardından karşınıza açılacak olan sayfadaki kim için adres değişikliği bildiriminde bulunacağınıza dair seçeneklerden size uygun olanı işaretledikten sonra, yeni adrese taşınma tarihi bölümünü doldurun.

• Tüm bilgilerin doldurulmasıyla birlikte ilerle butonuyla geçeceğiniz sonraki sayfada adres bilgileri talep edilecek.

• Yerleşim yeri ve diğer tam adres bilgilerinin seçimi için, "Adres Bul" düğmesine tıklayınız. Karşınıza gelecek olan adres seçim ekranından bildirimde bulunacağınız adresi seçiniz.

• Bu işlemi de tamamlamanın ardından bildirim yöntemi olarak mobil imza, elektronik imza ve SMS ile doğrulama seçeneklerinden size uygun olan birisini seçiniz. Mobil ve elektronik imza seçenekleri yetkili operatörler tarafından sağlandığı için en kolay ve çabuk olan SMS ile doğrulama daha erişilebilir bir yöntem olacaktır.

• Bildirim seçimi tercihi yapıldıktan sonra ilerle tuşuna basıp cep telefonunuza gelen doğrulama kodunu sayfaya girip tescil işlemine geçiş yapabilirsiniz.

E-devlet üzerinden yapılacak olan adres beyan işleminde yasal süresi içinde yapılan beyanlar haricinde geç beyanda bulunulması halinde sistem üzerinden de görüleceği gibi para cezası uygulanmakta ve hatta sistem yeni adres bildirimini dahi kabul etmeksizin sizi direkt olarak bağlı bulunduğunuz Nüfus Müdürlüğüne yönlendirmektedir. Para cezasını gören vatandaşların 7 gün içerisinde bağlı bulundukları Nüfus Müdürlüğüne gelerek parayı peşin yatıracağını ibraz etmesi halinde bu ceza düşecektir. Ayrıca adres beyan işlemi sırasında beyan edilen adres farklı kişiler tarafından dolu gözüküyorsa e-devlet üzerinden işlem yapılamıyor. Bu sorunla karşılaşan vatandaşların adresteki kayıtlı kişi ile birlikte nüfus müdürlüğüne gelerek işlemlerini yaptırması gerekmektedir.

E-devlet sistemi haricinde ikametgâh değişikliği yapmanın bir başka yolu da yeni taşınılan adresin bağlı bulunduğu ilçe nüfus müdürlüğüne başvurmaktır. İkametgah değişikliği yaptıktan sonra eski sistemde olduğu gibi yeniden mahalle muhtarına bildirilmesine gerek yoktur.