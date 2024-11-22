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        Çorlu'da ihtiyaç sahibi ailelerin evlerini meslek liseliler onaracak

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hayata geçirilen "Hayatı Onaran Eller Projesi" kapsamında Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından belirlenen yaşlı, engelli ve yardıma muhtaç ailelerin evlerinde ihtiyaç duyulan tamirat ve bakım işlerinin meslek lisesi öğrencileri tarafından yapılacak

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 15:38 Güncelleme: 22.11.2024 - 15:38
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        İhtiyaç sahiplerinin evlerini liseliler onaracak
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hayata geçirilen "Hayatı Onaran Eller Projesi"nin koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

        Milli Eğitim Bakanlığı'nın Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda uygulanmak üzere başlatmış olduğu Ben Her Yerde Varım projesi örnek alınarak Çorlu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 2023-2024 eğitim öğretim yılında uygulamaya başlanan "Hayatı Onaran Eller projesi" bu yıl da sürdürülecek.

        Proje ile Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından belirlenen yaşlı, engelli ve yardıma muhtaç ailelerin evlerinde ihtiyaç duyulan tamirat ve bakım işlerinin meslek lisesi öğrencileri tarafından yapılması amaçlanıyor. Bu sayede öğrenciler mesleklerini gerçek yaşam şartlarında uygulama ve toplumsal sorunlara pratik çözümler üretme fırsatı bulacaklar.

        Öğrencilere aynı zamanda toplumsal duyarlılık ve sorumluluk kazandırmayı hedeflediğimiz projenin 2024-2025 eğitim öğretim yılında da devam etmesi adına Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan başkanlığında koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

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        #Çorlu İlçesi
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