Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve salgın kapsamında dünya çapında alınan tedbirlerin damga vurduğu yılın 8 ayında, Türkiye'de 7 sektör dış satım hacmini artırırken, söz konusu sektörlerden 5'inin tarım ile ilişkili olması dikkati çekti.
AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, ağustosta yüzde 5,7 düşüşle 12 milyar 463 milyon dolar olarak gerçekleşti.
İhracat, temmuz ayının sonuna denk gelen Kurban Bayramı tatilinin ağustosa uzamasıyla geçen ayın ilk 10 gününde düşük seyretti. Ağustosun son 20 gününde ise pandemi öncesi dönemdeki günlük ihracat rakamlarına ulaşıldı.
Türkiye'nin ihracatı ocak-ağustos döneminde yüzde 12,8 azalarak 102 milyar 478 milyon 277 bin dolara geriledi.
Salgın kaynaklı etkilere karşın ocak-ağustos döneminde 7 sektörün ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre artış kaydederken, bunlardan 5'ini tarıma bağlı sektörler oluşturdu.
Bu dönemde ihracat artışı yakalayan sektörler, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, yaş meyve ve sebze, meyve sebze mamulleri, fındık ve mamulleri, tütün, gemi ve yat, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri oldu.
TARIMA TEMASSIZ TİCARET DESTEĞİ
Türkiye'nin Kovid-19 salgını çerçevesinde dış ticarette başta lojistik ve tedarik zinciri ayaklarında olmak üzere aksama yaşanmaması için gereken önlemleri zamanında alması, bu çerçevede hayata geçirilen "temassız ticaret" uygulaması ve diğer alternatif çözümlerle bu dönemde özellikle tarım ihracatında önemli başarı elde edildi.
İnsanların temel ihtiyaçlardan olan gıdaya yönelmesi de tarım ihracatının artmasındaki en önemli faktör oldu.
Bu kapsamda yılın 8 ayında, 2019'un aynı dönemine göre Türkiye'nin tarım ihracatı yüzde 4,5 artarak 14 milyar 915 milyon 740 bin dolara yükseldi. Bu dönemde dış satım hacmi yüzde 28,6 artarak 1,2 milyar dolara çıkan fındık ve mamulleri, ihracatını en fazla artıran sektör olarak kayıtlara geçti.
İhracat; yaş meyve ve sebze sektöründe yüzde 23,8 artışla yaklaşık 1,5 milyar dolara, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinde yüzde 7,8 yükselişle 4,6 milyar dolara, meyve-sebze mamullerinde yüzde 5,3 artarak 1 milyar 32,4 milyon dolara, tütünde de yüzde 0,6 yükselerek 572 milyon 78 bin dolara çıktı.
Fındık ve mamulleri, meyve sebze mamulleri sektörleri en fazla Almanya'ya, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü en fazla Irak'a, tütün sektörü en fazla İran'a, yaş meyve ve sebze sektörü de en fazla Rusya'ya ihracat yaptı.
SANAYİ İHRACATINI 2 SEKTÖR SIRTLADI
Yılın 8 ayında Türkiye'nin sanayi ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,4 azalarak 76 milyar 668 milyon 148 bin dolara geriledi.
Dünya genelinde ihracat, Kovid-19'dan olumsuz etkilenirken, fabrikaların büyük ölçüde üretime ara vermesiyle sanayi sektörünün ihracatı da sekteye uğradı.
Söz konusu dönemde Türkiye'nin sanayi ihracatını, gemi ve yat ile çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektörleri sırtladı. Gemi ve yat sektörünün ihracatı, yüzde 10,5 artarak 761 milyon 936 bin dolara, çimento, cam, seramik ve toprak ürünlerinin ihracatı da yüzde 2,3 yükselerek 2 milyar 388 milyon 591 bin dolara çıktı.
Gemi ve yat sektörü en fazla Norveç'e, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektörü ise en fazla ABD'ye dış satım gerçekleştirdi. Gemi ve yat sektörünün Norveç'e ihracatı yüzde 3,5 artarak 206 milyon 50 bin dolara, çimento, cam, seramik ve toprak ürünlerinin ABD'ye ihracatı da yüzde 0,4 yükselerek 292 milyon 367 bin dolara ulaştı.
Madencilik sektörünün ihracatı ise söz konusu dönemde yüzde 10,6 azalarak 2 milyar 545 milyon 693 bin dolara geriledi.
TİM verilerine göre, Türkiye'nin 2019 ve 2020 yıllarındaki ocak ağustos dönemi ihracat rakamları, değişimleri ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):
|1 OCAK - 31 AĞUSTOS
|SEKTÖRLER
|2019
|2020
|Değişim (2020/2019)
|Pay (%)
|I. TARIM
|14.266.883
|14.915.740
|4,5
|15,8
|A. BİTKİSEL ÜRÜNLER
|9.048.864
|9.958.229
|10,0
|10,6
|Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri
|4.272.130
|4.607.116
|7,8
|4,9
|Yaş meyve ve sebze
|1.206.471
|1.494.081
|23,8
|1,6
|Meyve sebze mamulleri
|980.696
|1.032.401
|5,3
|1,1
|Kuru meyve ve mamulleri
|798.984
|779.445
|-2,4
|0,8
|Fındık ve mamulleri
|956.277
|1.230.039
|28,6
|1,3
|Zeytin ve zeytinyağı
|191.097
|174.912
|-8,5
|0,2
|Tütün
|568.473
|572.078
|0,6
|0,6
|Süs bitkileri ve mam.
|74.736
|68.156
|-8,8
|0,1
|B. HAYVANSAL ÜRÜNLER
|1.681.661
|1.527.414
|-9,2
|1,5
|Su ürünleri ve hayvansal mamuller
|1.681.661
|1.527.414
|-9,2
|1,5
|C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ
|3.536.358
|3.430.097
|-3,0
|3,3
|Mobilya, kağıt ve orman ürünleri
|3.536.358
|3.430.097
|-3,0
|3,3
|II. SANAYİ
|90.630.735
|76.668.148
|-15,4
|74,8
|A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER
|7.967.519
|6.713.692
|-15,7
|6,6
|Tekstil ve ham maddeleri
|5.264.322
|4.356.813
|-17,2
|4,3
|Deri ve deri mamulleri
|1.131.068
|856.473
|-24,3
|0,8
|Halı
|1.572.129
|1.500.406
|-4,6
|1,5
|B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.
|13.370.577
|11.492.275
|-14,0
|11,2
|Kimyevi maddeler ve mamulleri
|13.370.577
|11.492.275
|-14,0
|11,2
|C. SANAYİ MAMULLERİ
|69.292.639
|58.462.182
|-15,6
|57,0
|Hazır giyim ve konfeksiyon
|11.776.268
|10.330.733
|-12,3
|10,1
|Otomotiv endüstrisi
|19.954.624
|14.536.621
|-27,2
|14,2
|Gemi ve yat
|689.577
|761.936
|10,5
|0,7
|Elektrik-elektronik
|7.167.462
|6.543.074
|-8,7
|6,4
|Makine ve aksamları
|5.053.688
|4.593.672
|-9,1
|4,5
|Demir ve demir dışı metaller
|5.389.217
|5.126.181
|-4,9
|5,0
|Çelik
|9.415.064
|7.897.198
|-16,1
|7,7
|Çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri
|2.335.144
|2.388.591
|2,3
|2,3
|Mücevher
|2.723.984
|2.142.155
|-21,4
|2,1
|Savunma ve havacılık sanayi
|1.677.302
|1.239.941
|-26,1
|1,2
|İklimlendirme sanayi
|3.033.914
|2.841.727
|-6,3
|2,8
|Diğer sanayi ürünleri
|76.396
|60.353
|-21,0
|0,1
|III. MADENCİLİK
|2.847.571
|2.545.693
|-10,6
|2,5
|Madencilik ürünleri
|2.847.571
|2.545.693
|-10,6
|2,5
|T O P L A M (TİM)
|107.745.189
|94.129.581
|-12,6
|91,9
|İhracatçı birlikleri kaydından muaf ihracat ile antrepo ve serbest bölgeler farkı
|9.773.802
|8.348.696
|-14,6
|8,1
|GENEL İHRACAT TOPLAMI
|117.518.991
|102.478.277
|-12,8
|100,0
Muhabir : Burhan Sansarlıoğlu
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