Kocaeli'nin Gölcük ilçesi D-130 Karayolu'nda kasksız motosiklet sürücüsü Nihat Tınazoğlu (54),yola düşerek hayatını kaybetti.

Kaza sabah saatlerinde, Gölcük ilçesi D-130 Karayolu'nda meydana geldi. Gölcük'ten İzmit yönüne giden Nihat Tınazoğlu, sürücüsü olduğu motosikletin kontrolünü kaybetti. Motosikletten yola düşen Tınazoğlu ağır yaralandı.

Tesadüfen kaza yerinden geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait ambulanstaki görevlilerin müdahale ettiği yaralı sürücü, Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı

Nihat Tınazoğlu'nun kaskını başına takmayıp, motosikletin arkasında taşıdığı görüldü.