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        Haberler Ekonomi Teknoloji İHA pilotu sayısı 1.5 milyonu aştı - Teknoloji Haberleri

        İHA pilotu sayısı 1.5 milyonu aştı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılı Eylül ayı itibariyle Türkiye'deki İnsansız Hava Aracı sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,5 artarak 68 bin 647'ye, pilot sayısının ise yüzde 6,6 artarak 1 milyon 536 bin 993'e ulaştığını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2024 - 11:00 Güncelleme: 20.10.2024 - 11:00
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        İHA pilotu sayısı 1.5 milyonu aştı
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’deki İnsansız Hava Araçları (İHA) ve İHA pilot lisansı bulunan kişi sayılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından son yıllarda sivil havacılık alanında yapılan eğitimler ve çalışmalar sayesinde İHA sayısı ve İHA pilot lisansı bulunan kişilerin sayısında yaşanan artışa dikkat çeken Bakan Uraloğlu, “2024 Eylül ayı sonu itibariyle İHA sayısı 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 12,5’lik artışla 68 bin 647’ye ulaştı. İHA pilotu sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 artarak 1 milyon 536 bin 993’e ulaştı.” diye konuştu.

        Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün “İHA Sistemleri Talimatı” kapsamında İHA’lara özel kayıt sistemi oluşturduğunu anımsatan Bakan Uraloğlu, bu sayede söz konusu araçların izin, uçuş ve kayıtlarında büyük kolaylık sağlandığını söyledi. İHA kayıt sistemine her sene yaklaşık 5 bin ile 8 bin arası yeni İHA’nın kayıt olduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu, İHA’ların zirai ilaçlama, fotoğrafçılık, sinema, haritalama, trafik, güvenlik, kargolama ve sağlık gibi farklı sektörlerde kullanımının oldukça arttığını ifade etti.

        SHGM TARAFINDAN YÖNETİLECEK

        Uraloğlu ayrıca, İHA Takip ve Trafik Yönetim Sistemi (İHATTYS) Projesi ile erişilebilir, karşılanabilir, verimli, emniyetli, çevre dostu ve dijital bir yaklaşım ile İHA’ların mevcut hava sahasına entegrasyonunu sağlayacaklarını belirterek, “Böylece İHA’ların yarattığı emniyet ve güvenlik sorunları ortadan kaldıracağız. İHATTYS Projesi, ülkemizdeki tüm İHA operasyonlarının İHA’lara herhangi bir donanım takılmaksızın SHGM tarafından güvenli ve emniyetli şekilde yönetilebilmesini amaçlıyor.” dedi.

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