İHA'ların tespiti için çiçek sinekleri inceleniyor

ABC’nin haberine göre, Güney Avustralya Üniversitesi ile Flinders Üniversitesi’nden araştırmacılar, tespit menzilini geliştirme çalışmalarında çiçek sineğinin beyin yapısını örnek alarak belirgin bir iyileşme kaydetti.
Sonuçları Journal of Acoustical Society of America dergisinde yayımlanan çalışmada, araştırmacılar boyutları diğer sineklere göre küçük olan çiçek sineklerinin görüş sistemini modelledi.
Uçuş yetenekleri etraflarının görüntüsünü hızlıca işlemelerine dayanan çiçek sineklerinin bir milyon nöron bulunduran küçük beyinleri, çok keskin elektrotlarla oldukça uzun bir süreçte haritalandırıldı.
NÖRONDAN DAHA KÜÇÜK SONDALAR KULLANILDI
AA'nın haberine göre; araştırmacılar, ışık mikroskobunda bile görünmeyen bu nöronları haritalamak için nörondan bile küçük sondalar kullandı.
Flinders Üniversitesinden otonom sistemler uzmanı Dr. Russell Brinkworth ve ekip arkadaşları uzun yıllar boyunca sineklerin gözüne ışık tutarak, her ışık tutmalarında tek bir nöronun tepkisini kaydetti.
Ekipte yer alan Güney Avustralya Üniversitesinden Prof. Dr. Anthony Finn, çiçek sineklerinin beyinlerinin görsel sinyalleri nasıl işlediğinin matematiksel modelini ortaya çıkardıklarını aktardı.
Finn, geliştirdikleri algoritmanın, görsel sinyalleri işlemede ve anlamlandırmada, çok parlak veya çok karanlık alanlarda ışığı çözümleme ve nesneleri bulmada, karmaşık arka planlarda hedefleri belirlemede var olan modellerden daha iyi olduğunu vurguladı.
Araştırmacılar, görsel model algoritmasının akustik sinyallerle de oldukça iyi çalıştığını teyit etti. Dr. Brinkworth, “Bu kısım gerçekten şaşırtıcıydı, farklı olacağını düşünen bizler için bile.” ifadesini kullandı.
4 KİLOMETRE UZAKLIKTAKİ İHA TESPİT EDİLDİ
Geliştirilen algoritmanın tespit menzilini yüzde 50 genişlettiğini vurgulayan araştırmacılar, yaptıkları denemelerde bir defasında 4 kilometre uzaklıktaki bir insansız hava aracını tespit edip yerini belirlediklerini bildirdi.
Araştırmada yer almayan İHA uzmanı Reece Clothier, çalışmanın yaklaşımının umut verici olduğu yorumunu yaptı.
Clothier, insansız hava araçlarını müdahale veya engellemeye yeterli menzilde yanılmaksızın tespit edebilecek sistemlere dünya çapında kayda değer bir ilgi olduğunu belirterek, geliştirilen sistemin daha yüksek arka plan sesi ve görsel engellemelerin olduğu alanlarda denenmesi gerektiğini ifade etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!