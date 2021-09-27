İstanbul Filarmoni Derneği'nde iğrenç olay!

İstanbul Filarmoni Derneği’nde asistan olarak görev yapan Dilacan Ö. (24), derneğin yönetim kurulu başkanı Atilla T. tarafından cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Savcılığa sunulan dilekçede, Dilacan Ö.’nün 16 Ağustos’ta dernekte çalışmaya başladığı, 6 Eylül tarihinde şüpheli Atilla T. tarafından atılan mesaj ile iş akdinin tek taraflı olarak feshedildiği kaydedildi.
FİZİKSEL VE SÖZLÜ TACİZ İDDİASI
İHA'da yer alan habere göre şüpheli Atilla T.’nin, çalıştığı süre boyunca Dilacan Ö.’ye gerek fiziksel gerekse sözlü şekilde cinsel amaca dayanan ve rıza olmayan fiillerde bulunduğunun anlatıldığı dilekçede, şüphelinin yalnızca başka kişilerin etrafta olmadığı, herhangi bir güvenlik kamerası tarafından görüntülenemeyen yerlerde bu fiilleri işlemeye gayret ettiği belirtildi.
EDİTÖR OLMAK İÇİN ŞART KOŞTUĞU ANLATILDI
Şüphelinin işyeri dışında bir görüşmede, mağdur Dilacan Ö.’ye alkol alması konusunda ısrar ettiğinin anlatıldığı dilekçede, mağdurun dernek tarafından çıkarılacak dergide ‘editör’ pozisyonunda çalışmasını düşündüğünü söylediği ancak bunun için çeşitli şartların olduğunu, şartların ise kendisini ona teslim etmek, özel hayatındaki gelişmeleri onun iznine bağlamak ve adet döngüsünü ona bildirmek olduğu öne sürüldü.
"TEMENNİM KENDİSİNİN CEZALANDIRILMASI"
Dilekçede, yer alan mağdur Dilacan Ö.’nün beyanında, “Kariyerimin başında, henüz ilk işimde, hem yöneticim olduğu hem de önceden bildiğim için güven duyduğum bir kişi tarafından yapılan bu hareketler benim için oldukça üzücüdür. Daha önce pek çok kişiye karşı benzer şeyler yaptığını bu olay sonrasında öğrendiğim Atilla T.’nin başka bir genç kadına karşı herhangi bir cinsel suç işlememesi için talep ve temennim kendisinin cezalandırılmasıdır” ifadelerine yer verildi.
Dilekçede, şüpheli Atilla T.’nin ‘cinsel saldırı’ ve ‘cinsel taciz’ suçlarından cezalandırılması talep edildi.
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