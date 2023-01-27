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11 kız öğrenciye taciz! Okul müdürüne 24 yıl hapis!

Eskişehir'de, 11 kız öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan okul müdürü Mustafa Kartaler, `çocuğa karşı cinsel taciz ve cinsel istismar´ suçlarından iyi hal indirimli 24 yıl 2 ay 16 gün hapse mahkum edildi. Mahkemedeki son savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Kartaler, "Okuldaki tüm öğrencilerimi kendi evlatlarım gibi gördüm. Hiçbir mağdura karşı iddia edilen eylemleri işlemedim" dedi

Giriş: 27.01.2023 - 09:42 | Güncelleme: ABONE OL
İĞRENÇ OLAY! Son dakika haberleri: 11 kız öğrenciye taciz! Okul müdürüne 24 yıl hapis!
11 kız öğrenciye taciz! Okul müdürüne 24 yıl hapis!
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DHA

Eskişehir'in Alpu ilçesindeki Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu´nda rehber öğretmen F.G., geçen yıl şubat ayında okul içinde yaptığı öğrenci görüşmelerinde, müdür Mustafa Kartaler´in kız öğrencilerine cinsel tacizde bulunduğunu öğrendi.

ELLE VE SÖZLE TACİZE UĞRADIKLARINI SÖYLEDİLER

DHA'da yer alan habere göre başlatılan soruşturma kapsamında öğrenciler, Çocuk İzleme Merkezi uzmanları eşliğinde alınan ifadelerinde, elle ve sözlü olarak tacize uğradıklarını anlattı.

OKUL MÜDÜRÜ TUTUKLANDI

Şikayetler üzerine Alpu'da gözaltına alınan okul müdürü Kartaler, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe `çocuğa karşı cinsel taciz ve cinsel istismar´ suçlarından tutuklandı.

KARAR DURUŞMASINA ÇIKTI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı´nca hazırlanan iddianameyle hakkında 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´ne dava açılan sanık Mustafa Kartaler, dün karar duruşmasına çıkarıldı.

"TÜM ÖĞRENCİLERİMİ KENDİ EVLATLARIM GİBİ GÖRDÜM"

Duruşmada Kartaler´in yanı sıra taraf avukatları yer aldı. Son savunmasını yapan Kartaler, suçlamayı kabul etmedi. 2 çocuk babası olduğunu ve tüm öğrencilerini kendi evlatları gibi gördüğünü öne süren Kartaler, "Ben uzun süre öğretmenlik ve idarecilik yaptım. 2 çocuk sahibiyim. Okuldaki tüm öğrencilerimi kendi evlatlarım gibi gördüm. Hiçbir mağdura karşı iddia edilen eylemleri işlemedim. Mahkemeden beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.

24 YIL 2.5 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, savunmaların ardından Mustafa Kartaler´i `çocuğa karşı cinsel taciz ve cinsel istismar´ suçlarından iyi hal indirimi de uygulayarak toplam 24 yıl 2 ay 16 gün hapse mahkum etti. Heyet ayrıca Kartaler´in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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