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        Haberler Gündem 3. Sayfa İĞRENÇ DEDE | Son dakika haberi: Böyle dede olmaz olsun! 44.5 yıl hapis cezası aldı!

        Böyle dede olmaz olsun! 44.5 yıl hapis!

        İstanbul'da kan donduran bir olay yaşandı. 9 yaşındaki öz torununa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 52 yaşındaki A.T., 'cebirle çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'silahlı tehdit' suçlarından toplam 44 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 10:16 Güncelleme: 13.10.2023 - 10:16
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        Böyle dede olmaz olsun! 44.5 yıl hapis!
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        İstanbul Sultanbeyli'de, 7 Mayıs 2022 tarihinde, A.T.'nin (52) kendi torununa istismarda bulunduğu iddia edildi.

        DURUMU ANNESİNE ANLATTI

        DHA'da yer alan habere göre 9 yaşındaki çocuğun durumu annesine anlatmasının ardından aile savcılığa gelerek şikayetçi oldu.

        TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Savcılık kararıyla gözaltına alınan A.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık A.T. cezaevinden getirildi.

        "BÖYLE BİR OLAY HİÇ OLMADI"

        Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan dede A.T., "Böyle bir olay hiç olmamıştır. Torunumun bu beyanları tamamen kızım olan müşteki H.'nin torunumu dolduruşa getirmesi nedeniyledir. Kızım H., 5 senedir dost hayatı yaşamaktadır. Ben bunu kabul etmediğim için bana bu şekilde iftira edildiğini düşünüyorum. Suçsuzum beraatime karar verilmesini istiyorum" dedi.

        ADLİ TIP İSTİSMARI RAPORLADI

        Adli Tıp Kurumundan alınan rapora göre, cinsel istismar eyleminin fiziki, tıbbi delilinin mevcut olduğu belirtildi. Cumhuriyet savcısı sanığın cezalandırılmasını istedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık A.T.'nin torununa karşı 'cebirle çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 40 yıl 6 ay, 'silahlı tehdit' suçundan ise 4 yıl hapis cezası ile cezalandırdı.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
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