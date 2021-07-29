"DOĞRU ZAMANI BEKLEDİM"

Gerçek adı Amethyst Amelia Kelly olan şarkıcı, anne olduğunu şu sözlerle açıklamıştı:

Bunu söylemek için doğru zamanı bekledim ama zaman geçtikçe haberi tüm dünyaya duyurmanın bendeki anksiyeteyi (endişeyi) daha da artırdığını fark ettim.

Bebeğimin hayatını saklı tutmak istiyorum ama onun bir sır olmadığını netleştirmek istedim. Onu kelimelerle ifade edilemeyecek kadar seviyorum.