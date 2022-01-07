Yurdun en doğusundaki Iğdır'ın Tuzluca ilçesinin çorak toprakları, birçok yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor.
AA'nın haberine göre tuzlu ve çorak yapısı nedeniyle bitkinin yetişmediği arazilerde bulunan akbabalar da yaşamını sürdürmeye devam ediyor.
Nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan ve Türkiye'de yaşadığı bilinen 4 akbaba türünün yer aldığı bölge, yaban hayatı fotoğrafçıları ve doğaseverlerin de ilgisini çekiyor.
Doğa tutkunları, kızıl, küçük, sakallı ve kara akbabaların yaşam alanı olarak kullandığı Kızıl Kayalıklar'a uzun ve yorucu bir tırmanışın ardından ulaşarak akbabaları fotoğraflama imkanı buluyor.
FOTOĞRAFÇILAR VE DOĞASEVERLER İLGİ GÖSTERİYOR
Iğdır Fotoğraf Gezi Kültür ve Doğa Kulübü (FGD) Başkanı Muhammed Akkuş, akbabaların yaşadığı kayalık alanın ilgi çektiğini söyledi.
Aras Havzası'ndaki Ermenistan'ın sıfır noktasında bulunan bu kayalıkların özellikle kızıl akbabaların yaşam alanı olduğunu ifade eden Akkuş, "Bugün çıktığımız kayalıklarda bu kuşları hem gözlemledik hem de fotoğraflarını çektik. Burada manzara çok güzel. Iğdır coğrafyası çok güzel. Bütün dağcı ve doğa severleri buraya bekliyoruz" dedi.
Doğa severlerden Murat Akkuş da kayalıkların akbaba türlerini barındırması nedeniyle birçok kişi tarafından ziyaret edildiğini anlattı.
Bölgeyi "akbabaların zirvesi" olarak tanımladıklarını dile getiren Akkuş, "Onlara misafir oluyoruz, rahatsız etmeden, yaşam alanlarını keşfediyoruz. Kuşları gözlemledik, uçuşlarını izledik. Bizler doğasever bireyler olarak doğaya zarar vermeden, doğanın içinde olmak için buradayız. Bütün doğaseverleri bu güzel vadiyi ve bu güzel zirveyi görmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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