Iğdır'da kayıp öğretmen ölü bulundu
Iğdır'da, öğretmenevinde müdür yardımcısı olarak görev yapan M.A.'dan bir süredir haber alınamıyordu. Kayıplara karışan öğretmen, otel odasında ölü olarak bulundu.
Iğdır'da bir süredir haber alınamayan öğretmenin otel odasında cesedi bulundu.
Iğdır Öğretmenevinde müdür yardımcısı olarak görev yapan M.A'dan 3 gündür haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. M.A'nın kaldığı belirlenen otelde arama yapan ekipler, öğretmeni odasında hareketsiz halde buldu. M.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Öğretmenin cesedi, otopsi için Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.