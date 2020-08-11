Halk arasında gül böceği olarak da bilinen altın böcekleri, Iğdır'da doğada beslenirken görüntülendi.

Özellikle yaz mevsiminde güllerin etrafında dolaşan ve polen, nektar ile çiçek yapraklarıyla beslenen altın böcekleri, çok hızlı uçma özellikleriyle dikkati çekiyor.

Sırtındaki sert ve renkli kabuklarıyla ilgi çeken böceklerin beslenme anını AA kamerası kaydetti.

Karıncaların da altın böceğinin çıkardığı nektardan faydalanmak için gösterdikleri mücadele, ilginç görüntüler oluşturdu.