İGDAŞ’tan Mahmut Tanal’ın iddialarına yalanlama

İGDAŞ, CHP’nin İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın Saadet Partisi İBB Başkan Adayı Necdet Gökçınar’ın oğlunun işten çıkarılmasına yönelik Twitter üzerinden yaptığı paylaşıma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İHA'nın haberine göre İGDAŞ’tan yapılan yazılı açıklamada, “Söz konusu paylaşımda iddia edildiği gibi Saadet Partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar’ın oğlunun İGDAŞ’tan çıkarılması söz konusu değildir. Çünkü hiçbir zaman sayın Gökçınar’ın oğlu İGDAŞ’ta personel olarak çalışmamıştır. Dolayısıyla işine son verilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Saadet Partisinin adayı sayın Necdet Gökçınar’ın oğlu R.E. Gökçınar 17 Nisan 2006 yılında İBB’de sözleşmeli memur olarak işe başlamış, 3 Mart 2009’da memur olmuş; 15 Mayıs 2012 tarihinden bu yana ise İBB Tesisler Bakım onarım Müdürlüğünde (657’ye tabi memur) halen mühendis olarak çalışmaya devam etmektedir. Bununla beraber; Saadet Partisi İBB Başkan Adayı Necdet Gökçınar’ın avukat olan eşinin, İGDAŞ ile Avukatlık Hizmet Sözleşmesi vardır ve halen devam etmektedir. Şirketlerimizin sözleşmeli tüm avukatlarının bulunduğu sistemde rutin olarak yapılan iyileştirme çalışması nedeniyle takip dosyalarına geçici olarak sistem üzerinden erişilememektedir. Bu sistem iyileştirme çalışması şirketimizin tüm avukatları için geçerli olup, adayın eşine yapılan özel bir işlem değildir. Çalışmalar sonuçlanır sonuçlanmaz sistem erişime açılacaktır” denildi.