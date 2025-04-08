İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti

İBB iştiraki İGDAŞ'ın Genel Müdürü Ali Ender Çolak görevinden istifa etti. Çolak'ın sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa ettiği bildirildi.

İş hayatına Sermaye Piyasası Kurulu’nda (SPK) başlayan Çolak, 1989-2008 yılları arasında bu kurumda uzman, daire başkanı ve son olarak da Kurul Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Bu dönemde Bireysel Emeklilik Sistemi ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin oluşturulması süreçlerini de yöneten Çolak, aynı zamanda OECD Kurumsal Yönetim Yönlendirme Komitesi ve Danışma Kurullarında üyelik yapmıştır. Ender Çolak sermaye piyasalarının Avrupa Birliği’ne uyumu Eşleştirme Projesinin de eş başkanlığını yürüttü.

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ÇOLAK'IN 12 YILLIK CEO'LUK GEÇMİŞİ

Ender Çolak, 2008-2011 yılları arasında Anel Grup Finans ve Yenilenebilir Enerji’den sorumlu Başkan Yardımcısı, 2011-2023 yılları arasında da Baymak, BDR Thermea Group CEO’su olarak görev yaptı.

Çolak'ın istifası İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın ardından geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan isimler arasında olan Çağlar, 23 Mart'ta adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

ÇAĞLAR EUREKO SİGORTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPTI Can Akın Çağlar Profesyonel yaşamına 1985 yılında Hazine Müsteşarlığı’nda Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı olarak başladı. Kamuda görev yaptığı 10 yıl boyunca Türkiye’ faaliyette bulunan çok sayıdaki banka ve finansal kuruluşlarda çeşitli denetim görevleri üstlendi. 1995-1997 yılları arasında ABD’de Boston Üniversitesi’nde Finansal Ekonomi alanında master yaptıktan sonra Türkiye’ye dönerek kariyerine Egebank AŞ’de Genel Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda Ege Yatırım AŞ de Genel Müdür olarak devam etti. REKLAM 1998-2003 yılları arasında Faisal (Family)Finans AŞ Katılım Bankasında Genel Müdürlük yaptı. 2003 yılında tekrar kamuya dönerek 2011 yılına kadar 8.5 yıl boyunca T.C. Ziraat Bankası’nda Genel Müdürlük görevini üstlendi. Bu süre içerisinde gerek yurtiçinde gerek yurt dışındaki Ziraat Bankasının çok sayıdaki finansal iştiraklerinde değişik sürelerle Yönetim Kurulu Başkanlıkları görevlerinide üstlendi. 2011 yılında Ziraat Bankasındaki görevinden ayrılarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’na (BDDK) Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı. 2014 yılında kamudaki görevinden ayrılarak bir Hollanda şirketi olan Eureko Sigorta A.Ş de Genel Müdür olarak profesyonel yaşamına devam etti.

Mayıs 2019 tarihine kadarki 5 yıllık Eureko Sigorta Genel Müdürlüğü süresince aynı zamanda Hollanda-Achmea Gurubu'nun Yunanistan’daki Sigorta Şirketi Inter-American’da YK üyesi, TARSİM ve DASK'ta YK üyesi, Sigorta Bilgi Merkezi ve Güvence Fonu YK Başkanlıkları yanısıra sigortacılık sektörünün en üst kurumu olan Türkiye Sigorta Birliği Başkanlığı görevlerini üstlendi. İBB ataması öncesi son görevi Eureko Sigorta AŞ. YK Başkan Vekilliği olan sayın Çağlar evli ve üç çocuk babasıdır.