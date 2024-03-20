İftardan sahura ücretsiz müze ziyareti

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İBB Kültür AŞ, şehrin kültür ve sanat hazinelerini görmeye teşvik etmek amacıyla yerli ziyaretçilere yönelik ücretsiz bir müze deneyimi sunuyor. Ramazan ayına özel uygulanan bu etkinlikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Miniatürk ve Dijital Deneyim Müzesi’ni ücretsiz ziyaret edebilecek.

Ücretsiz girişler, Radar İstanbul mobil uygulaması üzerinden alınacak QR kod okutularak sağlanacak. Bu sayede, ziyaretçiler kolayca etkinliğe katılabilecekler.

Ramazan etkinliklerinde bu hafta;

Yerebatan Sarnıcı

20 Mart 2024 Semazen Gösterisi ve Tasavvuf Müziği Dinletisi

21 Mart 2024 Binbir Gece Masalları

22 Mart 2024 Semazen Gösterisi ve Tasavvuf Müziği Dinletisi

23 Mart 2024 Semazen Gösterisi ve Tasavvuf Müziği Dinletisi

Şerefiye Sarnıcı

21 Mart 2024 Anadolu Masalları

27 Mart 2024 Semazen Gösterisi ve Tasavvuf Müziği Dinletisi

27 Mart 2024 Binbir Gece Masalları

Festival Park Kadıköy

20 Mart 2024 Çarşamba Saat: 21.30 GAYE SU AKYOL (Dinleti 18.00-19.00 Def Dinletisi)

21 Mart 2024 Perşembe Saat: 21.30 HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ (Dinleti:18.00-19.00 Kabak Kemane)

22 Mart 2024 Cuma Saat: 21.30 DERİNDEN GELEN SESLER (Dinleti 18.00-19.00 Balkan ve Anadolu Müzikleri dinletisi)

23 Mart 2024 Cumartesi Saat: 21.30 SABA MÜZİK TOPLULUĞU (Dinleti:18.00-19.00 Tasavvuf Müziği)

24 Mart 2024 Pazar Saat: 21.30 İNCESAZ (Dinleti 18.00-19.00 Vokal Müzik)

Miniatürk

20 Mart Çarşaba 20:15-20:45 Kamishibai Gösterisi

20 Mart Çarşaba 20:45-21:30 Geleneksel İlüzyon Gösterisi

21 Mart Perşembe 20:15-20:45 Jonklör Gösterisi

21 Mart Perşembe 20:45-21:30 Geleksel Meddah Gösterisi

22 Mart Cuma 20:15-20:45 Ramazan Davulcusu Manileri

22 Mart Cuma 20:45-21:15 Geleneksel İlüzyon Gösterisi

22 Mart Cuma 21:15-21:45 Karagöz Hacivat Gösterisi

22 Mart Cuma 21:45-22:15 Karagöz Tasfir Yapım Atölyesi

23 Mart Cumartesi 20:15-20:45 Kavuklu-Pişekar Orta Oyunu

23 Mart Cumartesi 20:45-21:15 Ramazan Özel Bilgi Yarışması

23 Mart Cumartesi 21:15-21:45 İllüzyon Gösterisi

23 Mart Cumartesi 21:45-22:15 Ebru Atöltesi (Çocuk)

24 Mart Pazar 20:15-20:45 Mehter Takımı Konseri

24 Mart Pazar 20:45-21:15 Cambaz Gösterisi

24 MART PAZAR 21:15-21:45 RAMAZAN ÖZEL BİLGİ YARIŞMASI

24 MART PAZAR 21:45-22:15 TEZHİP ATÖLYESİ (YETİŞKİN

Kartal Neyzen Tevfik Meydanı

20 Mart 2024 Çarşamba Saat: 21.30 ERDAL ŞAHİN (Dinleti 18.00-19.00 Tasavvuf Müziği)

21 Mart 2024 Perşembe Saat: 21.30 SABA MÜZİK TOPLULUĞU (Söyleşi:18.00-19.00 Alişan Kapaklıkaya Ramazanda Mutlu Aile Mutlu Çocuk)

22 Mart 2024 Cuma Saat: 21.30 AYTAÇ DOĞAN (Dinleti 18.00-19.00 Vokal Müzik)

23 Mart 2024 Cumartesi Saat: 21.30 İNCESAZ (Dinleti:18.00-19.00 Keman)

24 Mart 2024 Pazar Saat: 21.30 EMRE ERMİŞ (Dinleti 18.00-19.00 Ud )

Pendik Meydanı

20 Mart 2024 Çarşamba Saat: 21.30 BENGÜ (Dinleti 18.00-19.00 Vokal Müzik)

21 Mart 2024 Perşembe Saat: 21.30 SUZAN KARDEŞ (Dinleti 18.00-19.00 Serhat Yabancı)

22 Mart 2024 Cuma Saat: (Dinleti 18.00-19.00 Def ) (Konser Olmayacak)

23 Mart 2024 Cumartesi Saat: 21.30 UĞUR ARSLAN (Dinleti:18.00-19.00 Kanun)

24 Mart 2024 Pazar Saat: 21.30 FUAT SAKA (Dinleti 18.00-19.00 Def )

MÜZE GAZHANE’DE HAFTANIN ÖNE ÇIKAN ETKİNLİKLERİ

20 Mart 2024, Saat: 20.30

Hava Kararınca

Mum ışığının aydınlattığı Hava Kararınca sahnesinde bu hafta Canozan müzikseverlerle buluşacak.

21 Mart 2024, Saat: 21.00

Yerin Altında

Otopark alanının multidisipliner bir sahneye dönüştüğü Yerin Altında’da perşembe Soft Analog sahnede! Öncesinde ise Sahne Senin kapsamında Kana Kana müzikseverlerle buluşacak.

22 Mart 2024, Saat: 19.00

Altını Çizenler Kulübü

Katılımcıların kendi seçtikleri edebi eserlerden kısa bölümler paylaşıp üzerine sohbet ettikleri Altını Çizenler Kulübü’nde “ilgi” temalı cümleleri konuşacağız.

TAVŞAN DELİĞİNE İNMEK SERGİSİ, MÜZE GAZHANE OTOPARK -2’DE!

İBB Kültür AŞ ve NOKS Art Space’in iş birliğiyle düzenlenen sergi, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf Bölümü ve Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğraf ve Video Bölümü öğrencilerinden seçilmiş 28 genç sanatçının sanat kariyerlerinde de bu derinliklere inmeleri için bir platform sağlamaktadır.

Müze Gazhane’nin -2 otopark katında gerçekleştirilen ‘Tavşan Deliğine İnmek” sergisi, yalnızca mekanın fiziksel sınırlarına değil, aynı zamanda zihinsel ve duygusal katmanlarına da çağrıda bulunuyor. Sergi, izleyicilere, aynı zamanda sanatın geleneksel sınırlarını aşarak, düşlerin ve gerçekliğin kesişim noktasında bir yolculuğa çıkma fırsatı sunma amacındadır.

Elcan Ekren ve Volkan Kızıltunç küratörlüğündeki sergiyi, Müze Gazhane’nin -2 otopark katında ücretsiz olarak görebilirsiniz.

İstanbul’un çeşitli noktalarına hizmet veren şubelerinde ve online satış sitesi; www.istanbulkitapcisi.com’da farklı kategorilerdeki binlerce kitabı okurlarla buluşturan İstanbul Kitapçısı, Ramazan ayı boyunca tüm şubelerinde geçerli bir indirim kampanyası başlattı.