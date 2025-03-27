Ramazan ayının sonlarına doğru yaklaştıkça, iftarda ne yapsam sorusu daha çok sorulmaya başlandı. Orucun 27. gününe özel, sizler için hazırladığımız iftar menüsüne gelin birlikte bakalım.

Malzemeler:

1 su bardağı ince bulgur

200 gram kıyma (tercihen kuzu veya dana)

1 yumurta

1/2 çay bardağı irmik

1 soğan (rendelenmiş)

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber

1 litre et suyu (veya tavuk suyu)

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

1 su bardağı yoğurt

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı limon suyu

Yapılışı:

1. İlk olarak bulgur, kıyma, yumurta, irmik, rendelenmiş soğan, tuz, karabiber ve pul biberi karıştırarak yoğurun. Bu karışımdan ceviz büyüklüğünde yuvarlak köfteler yapın.

2. Et suyunu kaynatın. Kaynayan suya yuvarladığınız köfteleri dikkatlice bırakın. Orta ateşte yaklaşık 20-25 dakika kadar pişirin.

3. Ayrı bir tavada tereyağını eritin, içine unu ekleyin ve hafifçe kavurun. Ardından biraz soğutun.

5. Izgarada veya tavada, tavuklar iyice pişene kadar 10-15 dakika arası pişirin. Sıcak servis yapın.

3. Tavukları bu karışıma ekleyip güzelce harmanlayın. Karışımı buzdolabında en az 1 saat, tercihen 3-4 saat marine edin.

2. Bir kapta zeytinyağı, tuz, karabiber, pul biber, kekik, kimyon, limon suyu ve ezilmiş sarımsağı karıştırın.

5. Son olarak çorba kaynadıktan sonra köftelerin üzerine dökün ve birkaç dakika daha pişirin. Sıcak servis yapın.

4. Yoğurdu, yumurta sarısını ve limon suyunu bir kaba alın, karıştırın. Kavurduğunuz unlu karışımı ekleyin ve çorbaya azar azar ekleyerek karıştırın.

5. Suyu ekleyip karıştırın ve kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte, pilav suyunu çekene kadar 15-20 dakika pişirin.

4. Pirinci ekleyin ve 1-2 dakika daha kavurun. Ardından tuz ve şekerle tatlandırın.

2. Tereyağı ve sıvı yağı bir tencerede eritin. Üzerine rendelenmiş havuçları ekleyin ve birkaç dakika kavurun.

Şerbet için:

2 su bardağı su

2 su bardağı şeker

Birkaç damla limon suyu

Yapılışı:

1. İlk olarak şerbeti hazırlamak için, su ve şekeri kaynatın. Kaynadıktan sonra birkaç damla limon suyu ekleyin ve 10-15 dakika daha kaynatın. Ardından soğumaya bırakın.

2. Bir kapta irmik, süt, yoğurt, kabartma tozu, vanilin ve sıvı yağı karıştırın.

3. Karışımı yağlanmış bir fırın kabına dökün ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri iyice kızarana kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirin.

4. Fırından çıkan tatlının üzerine soğuyan şerbeti dökün. Şerbetin tamamen çekmesi için tatlının 10-15 dakika dinlenmesini bekleyin.

5. Dilimleyerek soğuk servis yapın.

Afiyet olsun!

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