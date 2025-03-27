Ramazan'ın 27. gününe özel iftar menüsü: Çorbasından tatlısına lezzet ve bereket dolu tarifler!
Ramazan ayında birbirinden lezzetli ve çeşitli iftar sofralarını hazırlamaktan daha zor olan bir şey varsa, o da ne pişireceğine karar verememektir. İşte işinizi kolaylaştıracak, çorbasından tatlısına Ramazan'ın 27. gününe özel iftar menüsü!
Ramazan ayının sonlarına doğru yaklaştıkça, iftarda ne yapsam sorusu daha çok sorulmaya başlandı. Orucun 27. gününe özel, sizler için hazırladığımız iftar menüsüne gelin birlikte bakalım.
YUVALAMA ÇORBASI
Malzemeler:
1 su bardağı ince bulgur
200 gram kıyma (tercihen kuzu veya dana)
1 yumurta
1/2 çay bardağı irmik
1 soğan (rendelenmiş)
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı pul biber
1 litre et suyu (veya tavuk suyu)
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı un
1 su bardağı yoğurt
1 yumurta sarısı
1 yemek kaşığı limon suyu
Yapılışı:
1. İlk olarak bulgur, kıyma, yumurta, irmik, rendelenmiş soğan, tuz, karabiber ve pul biberi karıştırarak yoğurun. Bu karışımdan ceviz büyüklüğünde yuvarlak köfteler yapın.
2. Et suyunu kaynatın. Kaynayan suya yuvarladığınız köfteleri dikkatlice bırakın. Orta ateşte yaklaşık 20-25 dakika kadar pişirin.
3. Ayrı bir tavada tereyağını eritin, içine unu ekleyin ve hafifçe kavurun. Ardından biraz soğutun.
4. Yoğurdu, yumurta sarısını ve limon suyunu bir kaba alın, karıştırın. Kavurduğunuz unlu karışımı ekleyin ve çorbaya azar azar ekleyerek karıştırın.
5. Son olarak çorba kaynadıktan sonra köftelerin üzerine dökün ve birkaç dakika daha pişirin. Sıcak servis yapın.
TAVUK KEBABI
Malzemeler:
1 kg tavuk göğsü (fileto olarak doğranmış)
1 çay bardağı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı pul biber
1 tatlı kaşığı kekik
1 tatlı kaşığı kimyon
1 adet limon suyu
2 diş sarımsak (ezilmiş)
Yapılışı:
1. İlk olarak tavuk göğsünü küçük kuşbaşı şeklinde doğrayın.
2. Bir kapta zeytinyağı, tuz, karabiber, pul biber, kekik, kimyon, limon suyu ve ezilmiş sarımsağı karıştırın.
3. Tavukları bu karışıma ekleyip güzelce harmanlayın. Karışımı buzdolabında en az 1 saat, tercihen 3-4 saat marine edin.
4. Marine edilen tavukları şişlere dizin.
5. Izgarada veya tavada, tavuklar iyice pişene kadar 10-15 dakika arası pişirin. Sıcak servis yapın.
GARNİTÜRLÜ PİRİNÇ PİLAVI
Malzemeler:
2 su bardağı pirinç
3 su bardağı su
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1 adet havuç (rendelenmiş)
1/2 su bardağı bezelye
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı şeker
Yapılışı:
1. Pirinci yıkayıp süzün.
2. Tereyağı ve sıvı yağı bir tencerede eritin. Üzerine rendelenmiş havuçları ekleyin ve birkaç dakika kavurun.
3. Bezelyeyi ekleyin ve karıştırın.
4. Pirinci ekleyin ve 1-2 dakika daha kavurun. Ardından tuz ve şekerle tatlandırın.
5. Suyu ekleyip karıştırın ve kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte, pilav suyunu çekene kadar 15-20 dakika pişirin.
6. Pilav piştikten sonra ocaktan alıp 10 dakika dinlendirin. Sonrasında karıştırarak servis yapın.
KIBRIS TATLISI
Malzemeler:
1 su bardağı şeker
1 su bardağı su
1 su bardağı irmik
1 su bardağı süt
1/2 su bardağı yoğurt
1/2 paket kabartma tozu
1/2 çay bardağı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı vanilin
Şerbet için:
2 su bardağı su
2 su bardağı şeker
Birkaç damla limon suyu
Yapılışı:
1. İlk olarak şerbeti hazırlamak için, su ve şekeri kaynatın. Kaynadıktan sonra birkaç damla limon suyu ekleyin ve 10-15 dakika daha kaynatın. Ardından soğumaya bırakın.
2. Bir kapta irmik, süt, yoğurt, kabartma tozu, vanilin ve sıvı yağı karıştırın.
3. Karışımı yağlanmış bir fırın kabına dökün ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri iyice kızarana kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirin.
4. Fırından çıkan tatlının üzerine soğuyan şerbeti dökün. Şerbetin tamamen çekmesi için tatlının 10-15 dakika dinlenmesini bekleyin.
5. Dilimleyerek soğuk servis yapın.
Afiyet olsun!
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