İftarda ne pişirsem diye düşünenlere: Etli güveçten tatlıya Ramazan'ın 14. gününe özel iftar menüsü!

Bu Ramazan, iftar menünüzde çeşitlilik arayanlar için ideal bir seçenek. Terbiyeli tavuk çorbası, güveçte etli türlü ve şehriyeli pilav ile lezzetli bir ana yemek sunan menü, kemalpaşa tatlısı ile tamamlanıyor. Ramazan'ın 14. gününde hem pratik hem de doyurucu bir iftar sofrası oluşturabilirsiniz.

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1. TERBİYELİ TAVUK ÇORBASI

Malzemeler:

1 adet tavuk göğsü

5 su bardağı su

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı limon suyu

Yapılışı:

Tavuk göğsünü haşlayın ve didikleyin. Suyunu süzmeden kenara ayırın.

Tereyağını bir tencerede eritin, unu ekleyip kavurun.

Tavuk suyunu azar azar ekleyerek topaklanmaması için karıştırın.

Yumurta sarısı ve limon suyunu çırpıp çorbaya yavaş yavaş ekleyin.

Didiklenmiş tavuğu ekleyip tuz ve karabiberle tatlandırın.

2. GÜVEÇTE ETLİ TÜRLÜ

Malzemeler:

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300 gr kuşbaşı dana eti

1 adet patates

1 adet havuç

1 adet kabak

1 adet patlıcan

1 adet soğan

2 diş sarımsak

2 adet domates

1 yemek kaşığı salça

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 su bardağı sıcak su

Yapılışı:

Güveç tenceresine zeytinyağını ekleyip kuşbaşı eti mühürleyin.

Yemeklik doğranmış soğan ve sarımsağı ekleyip kavurun.

Salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin.

Küp doğranmış sebzeleri ekleyip karıştırın.

Tuz, karabiber, pul biber ekleyip sıcak suyu ekleyin.

Güvecin kapağını kapatıp kısık ateşte 40-45 dakika pişirin.

3. ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI

Malzemeler:

1 su bardağı pirinç

2 yemek kaşığı şehriye

1,5 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

Pirinci nişastası çıkana kadar yıkayın ve süzün.

Tereyağını ve zeytinyağını tencereye alın, şehriyeleri kavurun.

Pirinci ekleyip 2-3 dakika kavurun. Sıcak suyu ve tuzu ekleyip kapağını kapatın. Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. 4. KEMALPAŞA TATLISI Malzemeler: 1 paket hazır Kemalpaşa tatlısı 2,5 su bardağı su 2 su bardağı toz şeker 1-2 damla limon suyu Üzeri için Hindistan cevizi veya toz Antep fıstığı Yapılışı: Şeker ve suyu bir tencereye alıp kaynatın. Kaynadıktan sonra içine limon suyunu ekleyin. Kemalpaşa tatlılarını ekleyip şerbeti çekene kadar yaklaşık 15 dakika kaynatın. Tatlıları servis tabağına alıp üzerine Antep fıstığı veya Hindistan cevizi serpin. Sekizinci güne özel iftar menüsü! Altıncı güne özel iftar menüsü!