Ramazan ayında en çok araştırılan konulardan biri de iftar menüleri... Orucunuzu lezzetli bir iftar menüsüyle açmak istiyorsanız sizlere bir çorba, bir ana yemek ve bir tatlı tarifi hazırladık! İşte leziz mi leziz iftar menüleri...

İFTAR MENÜSÜ İÇİN ÇORBA TARİFİ

MISIR ÇORBASI İÇİN MALZEMELER

400 gram dondurulmuş mısır

2 yemek kaşığı tereyağı

1 kuru soğan

2 yemek kaşığı un

8 çay bardağı süt

4 çay bardağı tavuk suyu

Süslemek için

Maydanoz

MISIR ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Mısırın yarısını ayırıp ezerek püre haline getirin. Diğer yarısını bir kenarda bekletin. Derin bir tencerede tereyağını eritin. Soğanları piyazlık doğrayıp ekleyin ve pembeleşinceye kadar kavurun. Unu ilave edip kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin.

Ezdiğiniz mısırları tencereye ekleyip karıştırın.Üzerine sütü ve tavuk suyunu ilave ederek karıştırmaya devam edin. Çorba kaynamaya başladığında ayırmış olduğunuz tane mısırları da ekleyin ve birkaç dakika daha kaynatıp ocaktan alın. Üzerine ince kıyılmış maydanoz serperek servis edin. Mısır çorbanız hazır! Afiyet olsun...

İFTAR MENÜSÜ İÇİN ANA YEMEK TARİFİ

MERCİMEKLİ YAPRAK SARMA İÇİN MALZEMELER

Yarım kilo asma yaprağı

2 su bardağı kırmızı mercimek

1 çay bardağı pirinç

4 adet soğan

2 yemek kaşığı domates salçası

2 adet limon

2 tatlı kaşığı karabiber

3 tatlı kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı toz şeker

Göz kararı deniz tuzu

1 buçuk su bardağı zeytinyağı

MERCİMEKLİ YAPRAK SARMA NASIL YAPILIR?

Tencerede zeytinyağında soğana tuz ve salça ilave edip iyice pişirip ocaktan alın. Soğana bir su bardağı zeytinyağın, bir limonun suyunu ve kuru nane, karabiber, şeker, pirinç ve mercimeği ilave edip karıştırın. Asma yaprağına malzemeleri ekleyip sarın. Sarılan dolmaları dizip tencereye yarım su bardağı zeytinyağı ile 3 su bardağı su ilave edin. Dolmaların üzeri örtülecek şekilde üzerine porselen tabak yerleştirin. Tencerenin kapağını kapatıp pişirin. Pişen dolmaları soğuttuktan sonra üzerine dilimlenmiş limonları dizin. Mercimekli yaprak sarmalarınız hazır! Afiyet olsun

HUMUS İÇİN MALZEMELER

3 su bardağı nohut

5 yemek kaşığı tahin

5 diş sarımsak

1 adet taze sıkılmış limon suyu

1 çay bardağı su

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı kimyon

Yarım çay kaşığı tuz

ÜZERİ İÇİN

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tatlı toz kırmızı biber

HUMUS NASIL YAPILIR?

Ayıklanmış nohutları suda yumuşayana kadar haşlayın. Suyunu süzdürdüğünüz haşlanmış nohutların kabuklarını tek tek ayıklayın.

Ezilmiş sarımsakları küçük parçalar halinde doğrayın. Haşlanmış nohut, tahin, sarımsak, limon suyu, su, zeytinyağı, kimyon ve tuzu blender yardımıyla püre gibi olana kadar karıştırın.

Humus karışımını servis tabağına yayın, orta kısmında hafif bir çukur açın. Küçük bir sos tenceresinde zeytinyağını kızdırıp tatlı toz kırmızı biberi yakın. Kızgın yağı humusun üzerine gezdirin. Humus hazırlamak işte bu kadar kolay! Afiyet olsun.

İFTAR MENÜSÜ İÇİN TATLI TARİFİ

ANTEP FISTIKLI KURABİYE İÇİN MALZEMELER

3 buçuk su bardağı un

1 adet yumurta

1 buçuk su bardağı Antep fıstığı

2 su bardağı pudra şekeri

4 yemek kaşığı tereyağı

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

ANTEP FISTIKLI KURABİYE NASIL YAPILIR?

İlk olarak küp küp doğradığınız soğuk tereyağını ve unu robotta karıştırın. Ancak tereyağının tamamen erimemesine özen gösterin. Ardından pudra şekerini, toz Antep fıstığını, kabartma tozunu ve vanilyayı diğer malzemelere ekleyin ve karıştırın.

Yumurtayı ekleyerek hamurun yapısını bozmadan tezgaha alın ve streç filme sararak buzdolabında dinlenmeye bırakın. 30 dakika sonra dolaptan çıkarın ve minik toplar yaparak içine yağlı kağıt koyduğunuz fırın tepsisine aralarında boşluklar olacak şekilde dizin.

Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında en fazla 10 dakika olacak şekilde pişirin. Antep fıstıklı kurabiyeleriniz hazır! Afiyet olsun.