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        Haberler Gündem 3. Sayfa İETT otobüsüne bıçaklı saldırı

        Yol verme tartışmasında İETT otobüsüne bıçaklı saldırı

        İstanbul Bağcılar'da yol verme nedeniyle İETT otobüsünün şoförü ile tartışan otomobildeki kişilerden biri, elinde bulunan bıçakla önce otobüsün camına vurdu, ardından da lastiklerini patlatmaya çalıştı. Yolcuların korku dolu anlar yaşadığı o anlar otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 15:18 Güncelleme: 13.10.2023 - 15:18
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          İstanbul Bağcılar'da bir kişi, İETT otobüsü şoförü ile yol verme tartışmasında yolcuları bulunan otobüse saldırıp lastiklerini bıçakdı.

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          Olay, dün saat 18.00 sıralarında O-3 Avrupa Otoyolu Bahçeşehir yönünde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki E-59 numaralı İETT otobüsünün şoförü ile otomobilin içerisinde bulunanlar arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

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          Kısa süre sonra otomobilden inen bir kişi, otobüsün camlarına vurarak tekme atmaya başladı. Trafik yoğunluğundan dolayı otobüsün ilerleyememesini fırsat bilen saldırgan, otomobilden aldığı bıçakla koşarak gelip, otobüsün lastiklerini patlatmaya çalıştı.

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          Daha sonra otobüsün ön tarafına doğru gelerek şoförün hizasındaki cama bıçakla vurmaya başladı, bir yandan da İETT şoförüne eliyle işaret ederek dışarı çıkmasını söyledi.

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          O sırada otobüsün içerisindeki yolcular yaşananları korkuyla izlerken, İETT şoförü yolculara "Ben araç kullanırken telefonla konuşamıyorum, polisi arayıp plakalarının fotoğraflarını çeker misiniz" dedi.

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          Bir süre sonra da saldırgan Bağcılar Göztepe Mahallesi yol ayrımına gelince otomobile binerek uzaklaştı. Olayla ilgili İBB ve polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

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          Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, otomobil sürücüsünün A.A. bıçaklı saldırganın ise S.A. olduğunu tespit etti.

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          Yapılan çalışma sonucu A.A. ve S.A. yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen kişilerden A.A.'ya tehdit ve hakaret suçlarından işlem yapıldı. A.A. İşlemlerinin ardında serbest bırakıldı.

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          Otobüse bıçakla saldıran S.A. ise "Mala zarar verme", "kasten yaralamaya teşebbüs", "tehdit ve hakaret" suçlarında işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.

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