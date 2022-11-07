İETT otobüsü reklam panolarına çarptı! Sürücü yaralandı

DHA'nın haberine göre, otobüs daha sonra kaldırımdaki reklam panolarına çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan şoförün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle duran trafik, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.