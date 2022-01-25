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İETT otobüs seferleri var mı, iptal mi? 25 Ocak İstanbul metro, metrobüs, İETT otobüsleri çalışıyor mu, bugün var mı?

25 Ocak İstanbul metro, metrobüs, İETT otobüsleri çalışıyor mu, bugün var mı?

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışının etkisiyle pek çok karayolu ulaşıma kapandı, İstanbul Valiliği 25 Ocak Salı günü 13.00'e kadar İstanbul'da özel araçların trafiğe çıkamayacağını duyurdu. İstanbulluların en çok merak ettiği konuların başında bugün toplu taşıma araçlarının kullanılıp kullanılmadığı konusu var. Peki, bugün İETT otobüs seferleri devam ediyor mu, iptal mi? 25 Ocak İstanbul metro, metrobüs, İETT otobüsleri çalışıyor mu, bugün var mı?

25.01.2022 - 16:54 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz hafta açıklanan yoğun kar yağışı hafta sonundan beri etkisini gösteriyor. Pazar akşamı kuvvetlenen kar yağışıyla bilrikte İstanbul kar yağışına teslim oldu, İstanbul'da otoyollar kapandı, binlerce vatandaş trafikte mahsur kaldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın İstanbul'da özel araçların 25 Ocak Salı sabahı trafiğe çıkamayacaklaını duyurunca İstanbullular metro, metrobüs, İETT otobüs seferlerini araştırmaya başladı. 

    Bilindiği gibi İstanbul'da tramvay seferleri 24 Ocak Pazartesi günü kısa süreliğine durdurulmuştu. İşte 25 Ocak Salı günü metro, metrobüs, İETT otobüs ve tramvay seferlerine ilişkin merak edilenler... 

  • 25 OCAK SALI İETT OTOBÜSLER İPTAL Mİ?

    TCDD-Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Twitter adresi üzerinden paylaştığı Tweet ile İstanbul'da marmaray seferlerinin sabaha kadar ücretsiz devam edeceğini duyurdu. İstanbul'da İETT otobüs seferlerinin iptal edilmesine yönelik bir açıklama bulunmuyor. 

  • METRO VE METROBÜS SEFERLERİ İPTAL Mİ, DEVAM EDİYOR MU?

    İstanbul'da 25 Ocak Salı günü metro seferleri gece 02.00'ye kadar uzatıldı. metro İstanbul resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Yoğun kar yağışı nedeniyle seferlerimiz 02.00’ye kadar uzatılmıştır. Saat 00.00 itibarıyla M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro, F1 füniküler ve T1, T4, T5 tramvay hatlarımızda 30 dakika aralıklarla seferlerimiz devam edecektir" dedi.

  • İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre İstanbul'da dün AVM'ler 19.30'a kapandı, uçuşlar iptal edildi ve Trakya'dan İstanbul'a araç girişleri engellendi. 

  • İstanbul'da 25 Ocak Salı günü metro, metrobüs ve marmaray seferleriyle ilgili bir kısıtlama bulunmuyor. 

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