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        Haberler Bilgi Yaşam İETT, gece hatlarını devreye sokuyor! Hangi seferler gece çalışacak?

        İETT, gece hatlarını devreye sokuyor! Hangi seferler gece çalışacak?

        İETT Genel Müdürü İrfan Demet sosyal medya hesabından İstanbul'da gece hizmete girecek seferleri açıkladı. Yeni uygulamada İETT gece 00:00'dan sabah 05:00'e kadar aralıksız hizmet verecek. İşte İETT gece seferlerinin yapılacağı hat ve güzergahlar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2025 - 11:03 Güncelleme: 06.08.2025 - 11:06
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        • 1

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 8 Ağustos Cuma gününü 9 Ağustos 2025 gününe bağlayan geceden itibaren geçerli olacak yeni düzenlemeleri duyurdu. İETT’nin yeni hatlarından 55G Gaziosmanpaşa - Beşiktaş Gece Hattı; Gaziosmanpaşa-Eyüpsultan-Balat-Cibali-Unkapanı-Şişhane-Tarlabaşı-Taksim-Beşiktaş güzergahında, 50G Göktürk - Taksim Gece Hattı ise; Göktürk Köprübaşı Mahallesi-İstanbul Evleri-Hoşdere-Kemerburgaz-Hasdal-Alibeyköy Metro-Miniatürk-Halıcıoğlu-Kasımpaşa-Şişhane-Taksim arasında hizmet verecek.

        • 2

          İETT GECELERİ DE SEFERLERE DEVAM EDECEK

          SABAHA KADAR SEFER YAPACAK 2 YENİ HAT: GAZİOSMANPAŞA-BEŞİKTAŞ VE TAKSİM - GÖKTÜRK

          İstanbul’un ve Türkiye’nin en büyük toplu ulaşım kurumu olan İETT, ilkleri hayata geçirmeye devam ediyor. İETT şimdi de gece 00:00’dan sabah 05:00’e kadar aralıksız hizmet verecek 2 yeni Gece Hattını daha hizmete alıyor.

          İETT GENEL MÜDÜRÜ İRFAN DEMET DETAYLARI DUYURDU

          İETT Genel Müdürü İrfan Demet, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 8 Ağustos Cuma gününü 9 Ağustos 2025 gününe bağlayan gece saat 00:00’da; 55G Gaziosmanpaşa - Beşiktaş ve 50G Göktürk - Taksim Gece Hatlarının hizmete başlayacağını açıkladı.

          Geceden sabaha toplam 30 farklı sefer ile İstanbul’a hizmet verecek hatlar bölge için de bir ilk olma özelliği taşıyor.

        • 3

          İETT’nin yeni hatlarından 55G Gaziosmanpaşa - Beşiktaş Gece Hattı; Gaziosmanpaşa-Eyüpsultan-Balat-Cibali-Unkapanı-Şişhane-Tarlabaşı-Taksim-Beşiktaş güzergahında, 50G Göktürk - Taksim Gece Hattı ise; Göktürk Köprübaşı Mahallesi-İstanbul Evleri-Hoşdere-Kemerburgaz-Hasdal-Alibeyköy Metro-Miniatürk-Halıcıoğlu-Kasımpaşa-Şişhane-Taksim arasında hizmet verecek.

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