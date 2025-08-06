İETT, gece hatlarını devreye sokuyor! Hangi seferler gece çalışacak?
İETT Genel Müdürü İrfan Demet sosyal medya hesabından İstanbul'da gece hizmete girecek seferleri açıkladı. Yeni uygulamada İETT gece 00:00'dan sabah 05:00'e kadar aralıksız hizmet verecek. İşte İETT gece seferlerinin yapılacağı hat ve güzergahlar
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 8 Ağustos Cuma gününü 9 Ağustos 2025 gününe bağlayan geceden itibaren geçerli olacak yeni düzenlemeleri duyurdu. İETT’nin yeni hatlarından 55G Gaziosmanpaşa - Beşiktaş Gece Hattı; Gaziosmanpaşa-Eyüpsultan-Balat-Cibali-Unkapanı-Şişhane-Tarlabaşı-Taksim-Beşiktaş güzergahında, 50G Göktürk - Taksim Gece Hattı ise; Göktürk Köprübaşı Mahallesi-İstanbul Evleri-Hoşdere-Kemerburgaz-Hasdal-Alibeyköy Metro-Miniatürk-Halıcıoğlu-Kasımpaşa-Şişhane-Taksim arasında hizmet verecek.
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İETT GECELERİ DE SEFERLERE DEVAM EDECEK
SABAHA KADAR SEFER YAPACAK 2 YENİ HAT: GAZİOSMANPAŞA-BEŞİKTAŞ VE TAKSİM - GÖKTÜRK
İstanbul’un ve Türkiye’nin en büyük toplu ulaşım kurumu olan İETT, ilkleri hayata geçirmeye devam ediyor. İETT şimdi de gece 00:00’dan sabah 05:00’e kadar aralıksız hizmet verecek 2 yeni Gece Hattını daha hizmete alıyor.
İETT GENEL MÜDÜRÜ İRFAN DEMET DETAYLARI DUYURDU
İETT Genel Müdürü İrfan Demet, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 8 Ağustos Cuma gününü 9 Ağustos 2025 gününe bağlayan gece saat 00:00’da; 55G Gaziosmanpaşa - Beşiktaş ve 50G Göktürk - Taksim Gece Hatlarının hizmete başlayacağını açıkladı.
Geceden sabaha toplam 30 farklı sefer ile İstanbul’a hizmet verecek hatlar bölge için de bir ilk olma özelliği taşıyor.
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İETT’nin yeni hatlarından 55G Gaziosmanpaşa - Beşiktaş Gece Hattı; Gaziosmanpaşa-Eyüpsultan-Balat-Cibali-Unkapanı-Şişhane-Tarlabaşı-Taksim-Beşiktaş güzergahında, 50G Göktürk - Taksim Gece Hattı ise; Göktürk Köprübaşı Mahallesi-İstanbul Evleri-Hoşdere-Kemerburgaz-Hasdal-Alibeyköy Metro-Miniatürk-Halıcıoğlu-Kasımpaşa-Şişhane-Taksim arasında hizmet verecek.
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