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        Haberler Gündem İDO ve BUDO hatlarında çok sayıda sefer iptal oldu! 22 Ocak 2024 İDO ve BUDO i iptal olan seferler hangileri?

        Deniz ulaşımına olumsuz hava engeli! İşte 22 Ocak İDO ve BUDO iptal olan seferler listesi...

        Yurt genelinde etkisini gösteren olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) iptal olan seferler listesini resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. İşte 22 Ocak 2024 İDO, BUDO ve Adalar iptal olan vapur seferleri listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2024 - 08:22 Güncelleme: 22.01.2024 - 08:22
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        • 1

          İDO, BUDO iptal olan seferler listesi, olumsuz hava koşullarının ardından sorgulanmaya başlandı. Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) iptal olan seferlerini duyurdu. BUDO 7 seferini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal ederken İDO'da da sefer iptalleri gerçekleştirildi. İşte 22 Ocak 2024 İDO, BUDO iptal olan seferler listesi sorgulama ekranı...

        • 2

          22 OCAK 2024 İPTAL OLAN SEFERLER LİSTESİ

          Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) iptal seferleri ise şunlar:

          08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),

          09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

          09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),

        • 3

          10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

          11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),

          11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas),

          12:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

        • 4

          İDO tarafından yapılan açıklamaya göre 22 Ocak Pazartesi günü saat 07:45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, saat 11:30 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma ve saat 15:30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferleri iptal edildi.

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