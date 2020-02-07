İdlib'de 3 gözlem noktası rejimin kontrolündeki bölgelerde kaldı!

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İdlib'deki son gelişmelerle ilgili güvenlik kaynaklarının verdiği bilgilere göre, TSK birlikleri gözlem noktalarınaa yapılacak saldırılara meşru müdafaa kapsamında en sert şekilde karşılık vermeye hazır durumda bekliyor.

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre yapılan takviyelerle her bir gözlem noktası kendi kendini koruyacak ve gerekli karşılığı verecek yetenekte olduğu ve gerekli araç ve gerece sahip olduğu vurgulanıyor.

7, 8 ve 9 numaralı gözlem noktaları rejim kontrolündeki bölgede bulunuyor. Ancak gözlem noktalarında personel değişim ve ikmal faaliyetleri kesintisiz sürüyor.

Güvenlik nedeniyle gözlem noktalarında herhangi bir tahliye söz konusu değil. Çatışmaların durması ve gözlem noktalarının emniyeti için takviyelerin yapıldığı ve yapılmaya devam edileceği belirtiliyor.

Güvenlik kaynakları rejimin kontrolüne Serakib ilçesindeki Türk birlikleriyle ilgili bir sıkıntı bulunmadığını da ifade ediyor. Ayrıca Rusya ile koordinasyon konusunda gerek sahadaki unsurlar gerekse karargahlar düzeyinde bir problem olmadığı belirtiliyor.