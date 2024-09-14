İdil Bilgen'den eleştirilere yanıt
2024 Türkiye Güzeli İdil Bilgen, kendisine gelen eleştirilerle ilgili suskunluğunu bozdu
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Miss Turkey 2024 yarışmasını kazanan İldil Bilgen, Türkiye'nin yeni güzellik kraliçesi oldu.
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Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan İdil Bilgen'in kraliçe seçilmesi birçok eleştiriyi beraberinde getirdi.
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Birçok kişi, sosyal medya hesabından İdil Bilgen'in Türkiye'nin yeni güzellik kraliçesi olacak kadar güzel olmadığını belirtti.
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Eleştiriler, İdil Bilgen'in linç edilmesine kadar dayandı.
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Hatta bazı kişiler de İdil Bilgen’in, Kiev Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen'in kızı olmasından dolayı torpilli olduğunu bile dile getirdi.
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Bunun üzerine Miss Turkey'in resmi internet sayfasından güzellikle ilgili bir tanım paylaşıldı.
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Sosyal medyanın gündemi, gün boyu İdil Bilgen olurken yeni güzellik kraliçesi, sosyal medya hasabındaki yorumları kapattı.
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Tüm bu yaşananların ardından İdil Bilgen, kendisine gelen eleştirilerle ilgili suskunluğunu bozdu. Bilgen; "Yorumları hiç önemsemiyorum" dedi.
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AZRA AKIN VE AMİNE ÖZİL'DEN DESTEK
2002 Türkiye ve Dünya Güzeli Azra Akın, "2024 Türkiye güzelimiz İdil Bilgen'in duruşuyla, eğitimiyle, güzelliğiyle ülkemizi Miss World yarışmasında en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Sevgili İdil yolun açık olsun, başarılar dilerim" dedi.
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2014 Türkiye Güzeli ve Miss Turkey 2024 jüri üyesi Amine Özil ise "Miniklerimi uyutup geçte olsa jüri koltuğuma oturdum. 2014 - 2024 tam 10 sene sonra yine Miss Turkey heyecanı yaşamak güzel bir hatıra oldu benim adıma. Seçilen güzellerimizi tebrik ediyorum. Bizleri en güzel şekilde temsil edeceklerine eminim, yolları ve bahtları açık olsun" ifadelerini kullandı.
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"GÜZEL KADIN SİBEL CAN'DIR"
Önceki akşam Bodrum'da görüntülenen Bülent Ersoy, Türkiye güzeli İdil Bilgen hakkında, "Kızcağız biraz 'Şabaniye'ye benziyor, çok erkek suratlı. Ben daha kadın hatları seviyorum. Benim için güzel kadın Sibel Can’dır. Saç telinden ayak tırnağına kadar kadındır" dedi.