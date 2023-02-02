'İdeal Şirket Yolculuğu' rehberi

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Ekonomi Gazetecisi, TV programcısı Hande Demirel, TV programlarında yaptığı söyleşilerden ve bunlar üzerine yaptığı araştırma ve çalışmalardan yola çıkarak hazırladığı 'İdeal Şirket Yolculuğu/40 Soruda KOBİ DESTEK' kitabında her kesimden şirket sahipleri ve yöneticilerine, şirketlerini geleceğe taşıyacak bir rehber sunuyor.

Ülkemizin üretim ve iş yapma kültürünü geleceğe taşıyan KOBİ’lerin yeniliklere adapte olabilmesi için dönüşüme yönelik entelektüel ve finansal sermayeye erişimi, kurumsal yönetim anlayışını güçlendirecek bilgi ve veriye ulaşmasına imkan veren 'İdeal Şirket Yolculuğu/40 Soruda KOBİ DESTEK', finansal okuryazarlığın temellerini, kurumsallaşmayı, iyi bir yönetici olmanın ana unsurlarını bir araya getiriyor, kurumsal yönetimden inovasyon ve sürdürülebilirliğe geniş bir yelpazede şirketlerin gelişim yolculuğuna katkı koyuyor.

Kitabının bir yol haritası sunabilmek amacı taşıdığını belirten Demirle şöyle devam ediyor: "Bu kitap ideal şirket yolculuğunda kullanmanız gereken araçları, ne işe yaradıklarını sıralayarak bir araya getirirken, aynı zamanda, bunlardan hangilerini ne kadar etkin kullandığınızı, nerede eksik olabileceğinizi görebilmenize de imkan sağlıyor. Ayrıca dünya nereye gidiyor, yeni trendler, alışkanlıklar, iş yapma biçimleri nasıl şekilleniyor, bunları da görmenize ve işinizi ona göre yeniden düzenlemenize olanak veriyor."

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