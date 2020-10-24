"İdeal vücut nasıl olur" sorusunun cevabı bulunduğumuz yıla göre değişkenlik gösteriyor. Birkaç yıl önce sıfır beden vücut popüler olurken şimdilerde daha geniş kalçalı olmak moda. Londra'da yaşayan Alex Light, 1950'li yıllardan başlayarak kadın vücudunun değişimini gözler önüne serdi. Facetune uygulamasını kullanarak vücudunu inceltip kalınlaştıran Light, 'ideal' vücut tiplerinin geçici olduğunu ve gerçekçilikten uzak olduğunu vurguladı. Alex'e göre 1950'li yıllarda kum saati vücut tipi revaçtaydı. Bu nedenle, Light kendisini photoshop ile o yılların önde gelen isimlerinden Marilyn Monroe'nun vücuduna benzetti... İnce bel, kıvrım ve büyük göğüsler 1950'li yılların olmazsa olmazıydı...