"İdeal vücut nasıl olur" sorusunun cevabı bulunduğumuz yıla göre değişkenlik gösteriyor. Birkaç yıl önce sıfır beden vücut popüler olurken şimdilerde daha geniş kalçalı olmak moda. Londra'da yaşayan Alex Light, 1950'li yıllardan başlayarak kadın vücudunun değişimini gözler önüne serdi. Facetune uygulamasını kullanarak vücudunu inceltip kalınlaştıran Light, 'ideal' vücut tiplerinin geçici olduğunu ve gerçekçilikten uzak olduğunu vurguladı. Alex'e göre 1950'li yıllarda kum saati vücut tipi revaçtaydı. Bu nedenle, Light kendisini photoshop ile o yılların önde gelen isimlerinden Marilyn Monroe'nun vücuduna benzetti... İnce bel, kıvrım ve büyük göğüsler 1950'li yılların olmazsa olmazıydı...
1960 ve 70'Lİ YILLAR
1960'lara ve 1970'lere geldiğimizdeyse ince ve uzun bir vücut modaydı. Uzun ve zayıf bacaklar, minyon bir fizik... Kadınlar o dönemde 1960'lı yılların aksine zayıf kalmak için uğraşıyordu.
1980'Lİ YILLAR
1980'lerde Elle MacPherson gibi modellerin yükselişiyle atletik görünüm moda sektörünü ele geçirdi... Uzun bacaklar, fit bir görünüm, bronz bir ten oldukça revaçtaydı.
1990'LI YILLAR
Gelelim 90'lı yıllara... 1980'lerde ve 90'larda Cindy Crawford ile Naomi Campbell gibi kıvrımlı hatlara sahip ve uzun boylu modeller revaçtaydı. Ancak Kate Moss ideal model görünümden uzak olan, minyon fiziği, ayrık ön dişleri, elmacık kemikleri ve aşırı zayıflığı ile dikkatleri üzerine çekti. Böylelikle de 'zayıflık' daha popüler oldu.
2000'Lİ YILLAR
2000'li yıllar Victoria's Secret modellerinin altın çağıydı... Sağlıklı ve kaslı vücut popülerdi... Tıpkı Gisele Bündchen'de olduğu gibi!
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