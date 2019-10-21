S\u00fcper Lig de 8. haftan\u0131n sonuna gelinirken \u0130ddaa, hangi tak\u0131m \u015fampiyon olur bahsinin oranlar\u0131n\u0131 g\u00fcncelledi. Galatasaray \u0131n\u00a0oran\u0131 2.45 den 2.50 ye y\u00fckseldi, Fenerbah\u00e7e nin oran\u0131 2.80 den 2.65 e d\u00fc\u015ft\u00fc. Be\u015fikta\u015f \u0131n oran\u0131 4.75 ten 5.50 ye y\u00fckselirken, Trabzonspor un 11.00 lik oran\u0131 ise 10.00 olarak g\u00fcncellendi. \u00a0 Galatasaray: 2.50 Fenerbah\u00e7e: 2.65 Be\u015fikta\u015f: 5.50 Trabzonspor: 10.00 Ba\u015fak\u015fehir: 13.00 Alanyaspor: 30.00