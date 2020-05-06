iDATA’dan şimdi başvuru yapan vize işlemlerinde öncelikli olacak  

Almanya için Türkiye’de vize başvuruları için yetkili kuruluş olan iDATA, Koronavirüs salgını sonrası yaşanabilecek olası yoğunluğun önüne geçmek için ilgili konsolosluklarla koordineli olarak resmi online randevu rezervasyonu işlemlerine başlama kararı aldı. 4 Mayıs 2020 tarihinden itibaren https://schengen.idata.com.tr adresi üzerinden kayıt olup vize başvuruları için rezervasyon yapanlar, sistem açılır açılmaz öncelikli sıra numaralarıyla vize işlemlerini yoğunluktan etkilenmeden gerçekleştirebilecekler. Bu hizmet için konsolosluklar tarafından belirlenmiş standart ücretlerin dışında bir hizmet bedeli almayacak olan iDATA, söz konusu rezervasyon sistemi sayesinde olası yoğunluğun önüne geçmek isterken, oluşturulacak sosyal mesafe ile de başvuru sahiplerinin sağlıklarını yasalarca belirlendiği şekilde korumayı öngörüyor. Üstelik online rezervasyon için başvuru sahiplerinin seyahat tarihlerini tam olarak belirtmelerine gerek duyulmuyor, kişiler resmi başvuru gününden altı ay sonrasına kadar diledikleri tarih için rezervasyon yapma şansına sahipler.
TEK YETKİLİ KURULUŞ
Kurulduğu 1998 yılından bu yana vize hizmetlerinde kalite ve güvenirlilik ana değerlerine odaklanmış olan iDATA 2012 yılından beri Almanya için Türkiye’de vize başvuruları için tek yetkili kuruluş konumunda. %100 Türkiye sermayeli iDATA, 2014 senesinden itibaren yurtdışındaki faaliyetlerine başlamış ve halen Rusya, İngiltere, Çin, İran ve Orta Asya’da toplam 11 ülkede 100’ü aşkın ofisiyle vize aracılık hizmet faaliyetlerini sürdürmektedir.
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