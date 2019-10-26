ABD'de zehir iğneyle infaz gerçekleştirilen eyaletlerden Ohio'nun Valisi Mike Dewine, infazlarda kullanılan ilaç kokteylinin tedariğinde yaşadıkları sıkıntı nedeniyle, idam tarihi yaklaşan James Galen Hanna adlı mahkumun infazının muhtemelen gelecek yıla kalacağını açıkladı.

Dewine gazetecilere yaptığı açıklamada, "11 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanan idam büyük olasılıkla 2020 yılına kalacak" diye konuştu.

Dewine, mahkumlara acı çektirdiği ve komplikasyonlara yol açtığı öne sürülen üçlü ilaç kokteylini kendilerine temin edecek ilaç firması bulmakta güçlük çektiklerini dile getirdi. Dewine, "Eğer ilaç firmaları, sattıkları ürünleri infazlarda kullandığımızı tespit ederlerse, eyaletin vatandaşlarına yaptığı ilaç yardımlarına malzeme sağlamaktan vazgeçebilirler" dedi.

Ocak ayında göreve gelen Vali Dewine, Avrupalı ilaç firmalarından 'zehirli iğne 'kokteylinde kullanılan ilaçları satın almakta güçlük çektiklerini daha önce de ifade etmişti.

Zehirli iğne idamlarında kullanılmaya başlanan ve üç ayrı ilaçtan oluşan 'kokteylin' acı çektirdiği iddiaları, 2014'te cinayetten idama mahkum edilen Denniz McGuire'ın infazı sırasında ortaya çıkan komplikasyonlardan sonra daha da artmıştı.

Ohio'da o tarihten bu yana idam cezası 3 kez uygulandı.

Federal Hakim Michael Merz, Ocak ayında zehirli iğne infazlarında kullanılan 'kokteylin', mahkumlara acı çektirdiği gerekçesiyle anayasanın ihlali anlamına geldiğine hükmetmişti.