New York'ta acil durum!

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ABD'nin Louisiana kıyılarında etkili olan Ida Kasırgasının New York'ta sağanak ve fırtına neden olmasıyla New York Belediye Başkanı Bill de Blasio kentte acil durum ilan edildiğini duyurdu.

ABD'nin Louisiana kıyılarında etkili olan ve saatteki hızı 241 kilometreye (150 mil) ulaşan Ida Kasırgası, ABD Ulusal Hava ve Meteoroloji Hizmetleri tarafından, "Kategori 4: son derece tehlikeli büyük kasırga" olarak nitelendirildi. Ülkenin doğusuna ilerleyişini sürdüren kasırga, Louisiana eyaletinde yol açtığı hasarın ardından New York'ta da şiddetli sağanak ve fırtınaya neden oldu.

"TARİHİ BİR HAVA DURUMU"

Yaşanan yağışları "tarihi bir hava durumu" olarak nitelendiren Blasio, aşırı yağışlar sebebiyle meydana gelen su taşkınların tehlikeli olduğunu söyledi.

Kentte neredeyse tüm metro seferleri ertelendiği ifade edildi.

New Jersey Valisi Phil Murphy de Ida kasırgası sebebiyle acil durum ilan edildiğini duyurmuştu.