iCloud hizmetine yüzde 100 zam geldi

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Geçtiğimiz haftalarda ülkemizdeki tüm ürünlerine zam yapan Apple, şimdi de iCloud aboneliklerinin fiyatlarını yükseltti.

iCloud'a katıldığında otomatik olarak 5 GB ücretsiz depolama alanı elde edebilen kullanıcılar, daha fazla depolama alanı ihtiyacı için iCloud+'a yükseltme yaparak depolama alanını artırıyordu.

Depolama alanını artırmak için ödenen aylık ücretlerde yüzde 100 artışla büyük bir değer artışı oldu.

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İşte iCloud aboneliklerinin önceki ve sonraki fiyatları:

ESKİ FİYAT: 50 GB: 6,49 TL 200 GB: 19,99 2 TB: 64,99 TL YENİ FİYAT: 50 GB: 12,99 TL 200 GB: 39,99 TL 2 TB: 129,99 TL