iCloud hizmetine yüzde 100 zam geldi

Apple iCloud hizmetinin fiyatlarını artırdı
Apple, tüm birimlerine yaptığı zammın ardından iCloud+ planlarındaki fiyatlandırmayı da değiştirdi
Geçtiğimiz haftalarda ülkemizdeki tüm ürünlerine zam yapan Apple, şimdi de iCloud aboneliklerinin fiyatlarını yükseltti.
iCloud'a katıldığında otomatik olarak 5 GB ücretsiz depolama alanı elde edebilen kullanıcılar, daha fazla depolama alanı ihtiyacı için iCloud+'a yükseltme yaparak depolama alanını artırıyordu.
Depolama alanını artırmak için ödenen aylık ücretlerde yüzde 100 artışla büyük bir değer artışı oldu.
İşte iCloud aboneliklerinin önceki ve sonraki fiyatları:
ESKİ FİYAT:
50 GB: 6,49 TL
200 GB: 19,99
2 TB: 64,99 TL
YENİ FİYAT:
50 GB: 12,99 TL
200 GB: 39,99 TL
2 TB: 129,99 TL