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        Haberler Gündem 3. Sayfa İçki şişesindeki parmak izi katili yakalattı! | Son dakika haberleri

        İçki şişesindeki parmak izi katili yakalattı!

        İstanbul Büyükçekmece'de öldürülen Faruk Yıldırım adlı kişinin katili yakalandı. Cinayetin ise olay yerindeki bir içki şişesinde bulunan parmak iziyle çözüldüğü öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 11:16 Güncelleme: 16.03.2025 - 11:17
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        Şişedeki parmak izi katili yakalattı!
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        Büyükçekmece'de Faruk Yıldırım'ı (45) tabancayla vurarak öldürdüğü belirlenen şüpheli A.I. (23) polis tarafından yakalandı.

        DHA'nın haberine göre şüphelinin kimliğinin, ölen Yıldırım ile içtikleri içkinin şişesi üzerindeki parmak izinden tespit edildiği öğrenildi. Şüphelinin kaçtığı anları güvenlik kameraları kaydetti.

        Olay, Büyükçekmece Fatih Mahallesinde 14 Mart Cuma günü saat 01.52 sıralarında meydana geldi. Mahalle sakinlerinin 'Silah sesleri geliyor' ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, olay yerine gittiğinde Faruk Yıldırım'ı yerde yaralı halde yatarken buldu. Silahla vurularak yaralanan Yıldırım'a olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi burada yaptı. Hastaneye kaldırılan Faruk Yıldırım tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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        PARMAK İZİ TESPİT EDİLDİ

        Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis bir görgü tanığının ifadesinden yola çıkarak kısa boylu, siyah giyimli bir şahsın koşarak uzaklaştığı bilgisine ulaştı. Yapılan araştırma sonucu şüphelinin koşarak kaçarken bazı işyerlerinin güvenlik kameralarınca görüntülendiği belirlendi.Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri hayatını kaybeden Faruk Yıldırım ile onu vuran arkadaşının birlikte içki içtikleri yerde bir şişe buldu.Şişe üzerinde yapılan parmak izi incelemesinde A.I. adlı şüphelinin kimlik bilgisine ulaşıldı. Bu gelişme üzerine A.I. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheli A.I.'nın suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Şüphelinin Faruk Yıldırım ile tartıştıkları için cinayeti işlediğini söylediği öğrenilirken, tartışmanın neden çıktığı konusunda bir şey söylemediği öğrenildi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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