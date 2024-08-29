İçkale kazısında 4 büyük medeniyetin izleri gün yüzüne çıkarılıyor

İçkale'nin içinde yapılacak arkeolojik kazı çalışmalarının ilk etapta 5 bin metrekarelik boş sahada gerçekleştirileceğine dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Alanın diğer bölümlerinin kamulaştırması ilgili taraflarca belirlendikten sonra kazı çalışmaları İçkale'nin tümünü kapsayacak şekilde genişletilebilecek. Kazı ve restorasyon çalışmaları sonunda hazırlanacak açık hava müzesi ya da arkeo-park düzenlemesi ile ortaya çıkarılacak eserler ve kalıntıların canlı olarak izleyici tarafından görülmesi suretiyle kazı alanına ilişkin yerli yabancı turistlerin ilgisi artırılacaktır. Ayrıca kazı sonrası İçkale'de oluşturulacak açık hava müzesi ya da arkeo-park alanı içinde açılacak sergi ve toplantı alanları ile dinlenme mekanları, bu noktada ziyaretçi sayısının artmasına da vesile olacaktır."