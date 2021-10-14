İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın silah ruhsatı başvurusunun önce reddedildiği itirazının ardından kabul edildiği iddiasına yanıt verdi. Çataklı açıklamasında Özdağ adına düzenlenen 4 ayrı silah ruhsatı olduğunu bildirdi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“CEZA ALMASINA RAĞMEN”
“Ümit Özdağ, dün akşam katıldığı bir programda silah ruhsatı başvurusunda bulunduğunu ancak verilmediğini söylemiştir.
En iyi ihtimalle unutkanlık sorunu yaşıyor olabilir, biz hatırlatalım:
Kendisi adına 2000 ve 2001 yıllarında düzenlenmiş olan 2 ayrı silah ruhsatı
bulunmaktadır.
Yusufeli Asl. Cez. Mah. 2012/57 Esas ve 2013/5 sayılı Kararı ile resmi belgenin düzenlemesinde yalan beyanda bulunmak suçundan dolayı adli para cezasına çarptırılmış, cezası 15.01.2013 tarihinde kesinleşmiş olmasına rağmen bu 2 silah ruhsatı süresiz düzenlendiği için iptal edilmemiştir ve halen geçerlidir.
“DOKTORA BAŞVURMALI”
Ayrıca;
2019 yılında 6136 sayılı Kanununda memnu hakların iadesi alanlara silah ruhsatı verilmesi imkanı tanıyan düzenleme sonrası başvurusu üzerine 30.12.2020 ve 27.07.2021 tarihlerinde 2 ayrı silaha daha ruhsat düzenlenmiştir.
Sonuç:
Ümit Özdağ'ın adına düzenlenmiş 4 ayrı silah ruhsatı bulunmaktadır. Bunun yanı sıra yakın polis korumasıyla korunmaktadır.
Kendisine tavsiyemiz:
Acilen doktoruna başvurmasıdır!
Basın mensupları ve takipçilerine önerimiz İse bu kişiyi ciddiye almamalarıdır.”
ÜMİT ÖZDAĞ NE DEMİŞTİ?
Özdağ, Habertürk Gündem programında yaptığı açıklamada “Benim bir koruma polisim var. Tempo çok yüksek bir kişinin koruma gerçekleştirmesi mümkün değil. İçişleri Bakanlığı'na başvurduk ve hala bize bir cevap gelmedi. Bana milletvekili olduğum halde uyduruk bir gerekçe göstererek silah ruhsatı vermeyi reddettiler. Bunun üzerine Meclis Başkanı'na giderek 'iktidara geldiğiniz günden beri sizin iktidarlarınızdan hiçbir talepte bulunmadım, ama hakkımı istiyorum' dedim. Evraklara bakıp 'haklısınız' dedi. Sonra 1 hafta içerisinde silah ruhsatı çıktı” demişti.
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